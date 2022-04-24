بالفيديو : اعتقال شاب بعد الاعتداء عليه بالقرب من منطقة باب العامود بالقدس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:44 ص
24 ابريل 2022
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اعتقال شاب بعد الاعتداء عليه بالقرب من منطقة باب العامود بالقدس

 

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