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بالفيديو : اعتقال شاب بعد الاعتداء عليه بالقرب من منطقة باب العامود بالقدس
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:44 ص
24 ابريل 2022
اعتقال شاب بعد الاعتداء عليه بالقرب من منطقة باب العامود بالقدس
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