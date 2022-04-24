ضعف أزهار البلح يهدد الموسم ..وتوقعات بإنتاج وفير للعنب والزيتون

قال الخبير الزراعي نزار الوحيدي، اليوم الأحد 24 ابريل 2022: "إن بعض المحاصيل الزراعية تأثرت إما بالسلب أو الإيجاب على عملية الإزهار والتلقيح بسبب الانخفاض الشديد على درجات الحرارة خلال موسم الشتاء الماضي 2021- 2022.

وأوضح الوحيدي في مقابلة خاصة مع وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، أن انخفاض درجات الحرارة في الشتاء، انعكس بالإيجاب على أشجار الزيتون والعنب والتين واللوزيات، وقد يشهد موسم العنب انتاجاً وفيراً بفعل ذلك، لكنه أثر بالسلب النسبي على تزهير أشجار النخيل لأن العقد والإزهار يحتاج إلى درجات حرارة مرتفعة، متوقعاً أن ينعكس بالسلب على التلقيح وكمية الإنتاج، إذ يمكن أن تصل لـ 75% من متوسط العام.

وأشار إلى أن كميات الأمطار وعدد أيام المطر التي هطلت الموسم الماضي، تشير إلى موسم مثالي في الإنتاج، حتى أنها وفرت أموالا طائلة على المزارعين، إذ إنهم لم يقدموا على ري محاصيلهم الزراعية سوى في الأيام الأخيرة من الموسم، بعد الدخول في موسم الربيع.

ولفت إلى أن جميع النباتات حصلت على ساعات برودة كافية، تُساعدها على الإزهار بشكل مثالي، معربا عن أمله ألا ترتفع درجات الحرارة خلال الأسبوعين المقبلين، إذ إنه في حال استقرار درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، فإن المُزارعين سيشهدون سنة مثالية في انتاج الزيتون والعنب والتين واللوزيات.

ووفق وزارة الزراعة في غزة، فإن محصول البلح يعد من المحاصيل الزراعية الرئيسة والكبيرة في القطاع ويستحوذ على مساحات واسعة تتجاوز 12500 دونم وبكميات إنتاج تتجاوز 16 ألف طن في العام، أكثر من 90% منها من صنف الحياني وبشكل أقل البرحي وبنت العيش.

ولفتت الزراعة، إلى أن زراعة البلح في القطاع تتركز في محافظتي الوسطى وخان يونس، مقدراً عدد أشجار النخيل في القطاع بأكثر من 250 ألف نخلة.

يشار إلى أن وزارة الزراعة وضعت خطة شاملة لتوعية المزارعين بالمتغيرات المناخية وتدريبهم على كيفية مواجهتها لحماية منتجهم ومحاصيلهم الزراعية.