بالفيديو طريقة عمل كعك العيد الفلسطيني خطوة بخطوة، أيام قلائل تفصلنا عن حلول عيد الفطر السعيد للعام الجاري 1443 هجري، إذ ينتظر المسلمون في جميع بقاع الأرض هذه المناسبة العظيمة، وخاصة أنه العيد الأول الرسمي للمسلمين، وذلك بعد صيام مدته 30 يوما متواصلا، فمعظم الناس تستقبل أيام عيد الفطر المبارك، بصناعة الكعك والمعمول بكل أشكاله، فهو من أشهر الحلويات الفلسطينية التي يقدمها الفلسطينيون لزوارهم ومهنئيهم في أول أيام عيد الفطر المبارك.

طريقة عمل كعك العيد خطوة بخطوة

وتحرص الكثير من العائلات الفلسطينية على عمل كعك العيد، والبحث عن بالفيديو طريقة عمل كعك العيد الفلسطيني خطوة بخطوة، فهو من الطقوس المهمة في حياة الفلسطينية عامة وأهالي قطاع غزة على وجه الخصوص، فكعك ومعمول العيد يكون حاضرا بقوة على موائد استقبال الضيوف والمهنئين في أيام عيد الفطر المبارك، وعلى الرغم أن العائلات الفلسطينية تصنعه طيلة أيام شهور السنة، إلا أنه يزداد أضعافا مضاعفة في أيام العيد، ونحن في وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، نحرص على نشر طريقة عمل كعك العيد خطوة بخطوة، حتى يتسنى لكل ربة بيت عمل كعك العيد وتحضيره على مائدة استقبال الضيوف.

طريقة عمل كعك العيد بالسميد في البيت

ولكعك العيد الفلسطيني نكهة خاصة، فهو من الطقوس الجميلة التي لا غنى عنها في أطباق وموائد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، لهذا فإن مئات الآلاف من ربات البيوت يبحثن عن طريقة عمل كعك العيد الفلسطيني، وهو ما نرفقه لكم بالتفصيل، حتى تتزين موائد الغزيين به في أيام العيد المبارك.

طريقة عمل كعك العيد جاهز مثل المحلات

وتتصدر محركات البحث عبر الانترنت كلمات البحث عن طريقة عمل كعك العيد جاهز مثل المحلات، فهو من الحلوى الشهير التي يفضل الفلسطينيون تناولها أول أيام عيد الفطر السعيد، لهذا يتم البحث عن طريقة تحضير الكعك في المنزل في العيد مثل الجاهز في المحلات2022، إذ إن ربات البيوت يفضلن صناعة تلك الحلوى الشهيرة في المنزل، بعيدا عن شرائه جاهزا، فهي طقوس يمارسها الفلسطينيون منذ عشرات السنوات، إذ تجتمع العائلة وتتعاون على صناعة الكعك والمعمول قبيل حلول العيد بيومين فقط، لهذا سنرفق لكم طريقة عمل الكعك في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، حتى تتمتع ربات البيوت بصناعته في منزلها وتقديمها للمهنئين في العيد.

مقادير عمل كيلو الكعك

نحضر كيلو من الدقيق

نصف كيلو من السمن

2 ملعقة من السكر

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر

نصف كوب لبن

ربع كوب سمسم

ملعقة صغيرة من رائحة الكعك

رشة ملح

سكر بودرة للتزين

طريقة تحضير كعك العيد في المنزل خطوة بخطوة

نحضر وعاء ويتم وضع به: الدقيق، السكر، البيكنج بودر، السمسم ورائحة الكعك.

تقلب المكونات حتى تمتزج ويتم إضافة السمن مع التقليب حتى يتداخل السمن مع الدقيق تماما.

يضاف اللبن ونستمر في العجن حتى نحصل على عجينة لينة ومتماسكة.

تترك العجينة لمدة ساعة حتى ترتاح ويتم تشكيلها إلى كرات ونقشها باستخدام المنقاش أو القوالب المخصصة لذلك.

ترص في صينية للفرن وتوضع في الفرن الهادئ الحرارة حتى يصبح لونه ذهبي فاتح.

يرص في طبق التقديم ويرش بالسكر الناعم.