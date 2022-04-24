هآرتس: جيش الاحتلال يدعم إعادة فتح حاجز بيت حانون أمام عمال غزة

كشفت مصادر عبرية، اليوم الأحد 24/4/2022، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يدعم إعادة فتح حاجز بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة، بعد أن تقرر إغلاقه أمس السبت حتى إشعار آخر، بزعم إطلاق الصواريخ.

وذكرت صحيفة هآرتس العربية، أن جيش الاحتلال، يريد إعادة فتح الحاجز في أقرب وقت ممكن أمام حركة العمال والتجار من قطاع غزة إلى "إسرائيل".

ووفقاً للصحيفة، فيتعارض هذا الموقف المشار إليه مع ما ذكرته قنوات عربية مساء أمس أن إغلاق الحاجز تم بتوصية من قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي.

ونقلت "هآرتس" عن مصدر أمني "إسرائيل" قوله، أن العمال الفلسطينيين في "إسرائيل" يتقاضون أجوًرا مرتفعة نسبًيا مقارنة بأجورهم في قطاع غزة، وهذا أصبح أهم عامل استقرار في المنطقة.

ولفت إلى أن قرار إعادة فتح الحاجز سيكون بيد المستوى السياسي وموقف الجيش والمؤسسة الأمنية.

وبين ذات المصدر، فإن الأسبوع المقبل سيكون مهًما وحاسًما على صعيد الوضع الأمني مع حلول الأسبوع ووفًق الأخرى من شهر رمضان، ومحاولات إشعال الأوضاع في القدس والضفة الغربية، ما سيؤثر على غزة بشكل كبير على الرغم من أن جميع التقييمات الاستخبارية تشير إلى أن غزة غير مهتمة بالتصعيد في قطاع غزة، إلا أن جيش الاحتلال يستعد لحدوثه ولذلك تم تعزيز القوات في منظوماته والمخابرات.

من جهتها ذكرت صحيفة معاريف العربية، أن في المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية يعتقدون أن غزة غير مهتمة بالتصعيد وقد نقلت رسائل بهذا الشأن عرب الوسطاء، وتسعى ميدانًيا منع إطلاق الصواريخ.

وتشير التقديرات ذاتها أنه في حال مر الأسبوع المقبل بشكل هادئ، فسيكون من الممكن تهدئة الوضع الأمني مرة أخرى، ولكن إلى جانب ذلك تدرس المؤسسة الأمنية والعسكرية في "تل أبيب" إمكانية أن تزداد الأوضاع توتراً خلال الأيام المقبلة ما يدفع إلى تصاعد الأحداث من غزة، وربما خوض جولة قتال لعدة أيام.