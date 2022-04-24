زريقات : راتب كامل للمعلمين وكافة موظفي السلطة نهاية الأسبوع

أعلن الأمين العام للاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين سائد ازريقات 24/4/2022 ، أنه سيتم صرف راتب كامل للمعلمين برام الله بالضفة المحتلة، خاصةً بعد الاتفاق الذي أبرم مع الحكومة .

وبين خلال تصريحات لصوت فلسطين تابعتها وكالة "فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الراتب لن يقتصر فقط على رواتب المعلمين بل سيكون لكافة موظفي السلطة، قبل نهاية الأسبوع الجاري .

وكانت وزارة المالية برام الله، أعلنت صرف " 80% من قيمة الراتب، بحد أدنى 2000شيكل، أي نفس ما تقاضاه الموظف الشهر الماضي" ، بالإضافة إلى صرف 15% من المستحقات.