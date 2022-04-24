اسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 24/4/2022.. ارتفاعات لم نشهدها منذ 70 عاما

شهدت اسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 24/4/2022 ، ارتفاعات غير مسبوقة على مدار الـ 70 سنة الماضية نتيجة ارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازى وعدم استقرار الحالة الدولية.

وقال نادى نجيب عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعات غير مسبوقة على مدار الـ 70 سنة الماضية، حول أسعار الذهب، " زيادة بسيطة اليوم فى الأسعار، وسجل عيار 21 سعر 1095 جنيها، حيث زاد 5 جنيهات مرة أخرى خلال اليوم، نتيجة ارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازى وعدم استقرار الحالة الدولية، حيث إن الذهب يتأثر بعدة عوامل كبيرة مثل سعر البترول والتضخم المالى الموجود حاليا.

وتابع " سعر الذهب اليوم مرتفع جدا عن السنين التي مضت فاتت لأول مرة فى التاريخ عبر 70 سنة يعلى الذهب بهذا الشكل، وهذا يسبب كساد كبير فى الأسواق، لأن اللى بيشترى بيلاقى ارتفاع فى السعر بالتالى يحجم عن الشراء، وفى نفس الوقت اللى بيبيع بيكون عنده أمل انه يرتفع تانى فبيأجل البيع".

وواصلت اسعار الذهب اليوم فى مصر، ارتفاعاتها رغم تراجع عالمى كبير سجلته اسعار الذهب عالميا، عند مستوى 1930 دولارا للأوقية.

وارتفع سعر الذهب اليوم السبت فى مصر بنحو 15 جنيها خلال تعاملات اليوم، مقارنة بأسعاره خلال تعاملات الصباح، وسجل عيار 14 إلى 726 جنيهًا للجرام، وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 934 جنيهًا للجرام، وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 1090 جنيهًا للجرام، وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 1245 جنيهًا للجرام.