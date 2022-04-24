أسعار الذهب في الجزائر اليوم الأحد 24 ابريل 2022

يرصد لكم فريق فلسطين اليوم أسعار الذهب اليوم الأحد 24 ابريل 2022، حيث انخفض سعر الذهب اليوم في الجزائر خلال تعاملات اليوم، تزامنًا مع هبوط المعدن النفيس في الأسواق العالمية قبل العطلة.

وأسواق الذهب العالمية في عطلة أسبوعية اليوم السبت وغدا الأحد.

أسعار الذهب اليوم في الجزائر

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الجزائر، خلال تعاملات اليوم، إلى 8,952 دينار (62.16 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21 في الجزائر

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في الجزائر اليوم إلى 7,833 دينار (54.39 دولار).

كما نزل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الجزائر إلى 6,714 دينار (46.62 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 5,222 دينار (36.26 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في الجزائر

سجل سعر أوقية الذهب اليوم في الجزائر خلال تعاملات اليوم تراجعًا إلى 278,405 دينار (1933 دولارا).

فيما بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في الجزائر (8 جرامات من عيار 21) نحو 62,665 دينار (435.16 دولار).