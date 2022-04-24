طالع سعر صرف الدولار و اليورو مقابل الدينار الجزائري اليوم الأحد 24 ابريل 2022

يرصد لكم فريق فلسطين اليوم أسعار العملات مقابل الدينار الجزائري اليوم الأحد 24 ابريل 2022، حيث انخفض سعر اليورو اليوم في الجزائر خلال تعاملات اليوم لدى السوق الموازية (السوداء)، فيما استقر سعره لدى البنك المركزي.

سعر اليورو اليوم في الجزائر

استقر سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي عند مستوى 156.21 دينار للشراء و156.25 دينار للبيع، بحسب موقع بنك الجزائر (البنك المركزي الجزائري).

وانخفض سعر اليورو اليوم في الجزائر خلال مستهل تعاملات السبت لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليسجل نحو 194.16 دينار للشراء، و196.32 دينار للبيع، مقابل 195.22 دينار للشراء، و197.39 دينار للبيع في ختام تداولات أمس الجمعة، بحسب موقع اكستشينجريتس 247.

سعر الدولار والإسترليني اليوم في الجزائر

حافظ سعر الدولار اليوم في الجزائر على مستواه لدى البنك المركزي عند قيمة 143.11 دينار للشراء، و143.13 دينار للبيع، وهو السعر نفسه في ختام تداولات أمس.

كما حافظ سعر الدولار اليوم في الجزائر على مستواه لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 180 دينارا للشراء، و182 دينارا للبيع.

واستقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي عند مستوى 187.05 دينار للشراء، و187.12 دينار للبيع.

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليسجل نحو 231.11 دينار للشراء، و233.68 دينار للبيع، مقابل 234.47 دينار للشراء، و237.08 دينار للبيع عند إغلاق تداولات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

ثبت سعر الريال السعودي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي عند مستوى 38.1611 دينار للشراء، و38.1672 دينار للبيع.

وارتفع سعر الريال السعودي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليسجل نحو 48 دينارا للشراء، و48.53 دينار للبيع، مقابل 47.99 دينار للشراء، و48.53 دينار للبيع بنهاية تداولات أمس.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي ليسجل نحو 38.96 دينار للشراء، و38.97 دينار للبيع، وهو السعر نفسه في ختام تداولات أمس.

وحافظ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدينار الجزائري لدى السوق الموازية (السوداء) على مستواه عند 49 دينار للشراء، و49.55 دينار للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي نحو 468.62 دينار للشراء، و469.29 دينار للبيع.

ونزل سعر الدينار الكويتي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية (السوداء) ليصل إلى 589.01 دينار للشراء، و595.55 دينار للبيع، مقابل 589.57 دينار للشراء، و596.13 دينار للبيع عند إغلاق تداولات أمس.