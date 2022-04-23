سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 24 أبريل 2022، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية سعر صرف الدولار في لبنان وهو من الموضوعات الهامة والتي يبحث عنها الكثير من المتابعين من الصرافين والمستثمرين.

سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 24 أبريل 2022

ويحرص موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية على تقديم أسعار الدولار في العديد من الدول العربية، وفي هذا المقال نقدم لكم سعر صرف الدولار الأميركي في لبنان.

سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 24 أبريل 2022

تراجع سعر الدولار في لبنان

تراجع سعر الدولار في لبنان خلال تعاملات، اليوم الأحد 24 أبريل 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 24 أبريل 2022

سعر الدولار اليوم في لبنان

وانخفض سعر الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم الاحد، ليسجل 28000 ليرة للشراء و28100 ليرة للبيع، مقابل 28650 ليرة للشراء و28750 ليرة للبيع، أمس.

سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 24 أبريل 2022

إصلاح القطاع المصرفي في لبنان

وكانت انتقادات حادة قد طالت خطة الحكومة اللبنانية المقترح تنفيذها مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ الإصلاحات بالقطاع المصرفي.

من جانبها، تحفظت الحكومة على تفاصيل الخطة خلال المفاوضات مع صندوق النقد، إلا أن بعض البنود بدأت تتسرب لوسائل إعلام.