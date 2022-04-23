غرق زورق في ميناء طرابلس اللبناني على متنه حوالي 60 شخصا

نقلت قناة الجديد اللبنانية عن الصليب الأحمر قوله يوم السبت إن زورقا غرق في ميناء طرابلس وعلى متنه حوالي 60 شخصا.

وقال التلفزيون، السبت، إن سيارات الإسعاف توجهت إلى مكان الحادث لكن أن يذكر تفاصيل أخرى.

وأمر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بتوفير الجهود اللازمة لإنقاذ ركاب الزورق الغارق.

وأفادت الوكالة الوطنية للأنباء في لبنان أن رئيس مجلس الوزراء يتابع قضية غرق زورق يقل ركابا انطلق بطريقة غير شرعية من منطقة القلمون.

وأجرى ميقاتي اتصالا بقيادة الجيش للاطلاع على ملابسات الحادث طالبا استنفار الاجهزة المختصة لإنقاذ الركاب.

كما أجرى اتصالا بوزير الاشغال العامة والنقل علي حمية لاستنفار جميع المعنيين في مرفأ طرابلس للمساهمة في عملية الاغاثة.