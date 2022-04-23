موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الدول العربية

أيام قليلة تفصلنا عن حلول عيد الفطر المبارك 2022، في مناسبة سنوية مبهجة، يترقبها مواطنو الدول العربية و الاسلامية حول العالم.

وتستقبل الدول العربية عيد الفطر في الثاني من مايو المقبل، حسب ما أعلنت عنه المؤسسات الفلكية الرسمية بكل دولة، في أمر دفع كثيرون للبحث عن توقيت صلاة العيد، وكيفية أدائها.

كيفية صلاة العيد الفطر 2022

ومن المعروف عن صلاة العيد أنها تؤدى على ركعتين، تليهما خطبة مثيلة بخطبة الجمعة.

واتفقت المذاهب الأربعة على طريقة أداء صلاة العيد، لكن الاختلاف الدائر بينها كان بشأن عدد التكبيرات خلال الركعتين.

فوفقًا للمذهب الشافعي فإن عدد تكبيرات صلاة العيد في الركعة الأولى هي 7 يؤديها المصلي بعد تكبيرة الإحرام، على أن يفصل بين كل تكبيرة وأخرى زمناً يسيراً كزمن قراءة آية معتدلة.

أما الركعة الثانية يؤدّيها المصلي مثل الركعة الأولى، لكن عدد التكبيرات تكون 5 فقط دون تكبيرة الانتقال قبل البدء بالقراءة.

وفي المذهبين المالكي والحنبلي، تبلغ عدد تكبيرات صلاة العيد في الركعة الأولى 6، يؤديها المصلي بعد تكبيرة الإحرام ودعاء الاستفتاح.

وفي الركعة الثانية يردد الإمام 5 تكبيرات دون تكبيرة القيام، وفقاً لما رواه أبو داوود عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنّها قالت إنَّ "رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كان يُكَبِّرُ في الفطرِ والأضحى في الأولى سبعَ تكبيراتٍ وفي الثانيةِ خمسًا".

أما في المذهب الحنفي، يبلغ عدد تكبيرات صلاة العيد في الركعة الأولى 3 فقط يؤديّها المصلي بعد تكبيرة الإحرام ودعاء الاستفتاح.

عادات الشعوب في عيد الفطر

وخلال الركعة الثانية لا يختلف عدد التكبيرات عن الأولى، لكنّها تكون بعد قراءة الفاتحة.

صلاة عيد الفطر المبارك 2022

موعد صلاة عيد الفطر 2022 السعودية

من المقرر أن تُقام شعائر صلاة عيد الفطر في تمام الساعة 5:53 صباحًا وفق التوقيت المحلي هناك، والذي يختلف تقديمًا وتأخيرًا حسب موقع المنطقة داخل المملكة.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 الإمارات

تقام صلاة عيد الفطر داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، في تمام الساعة 5:43 صباحًا، وهو ما يختلف حسب المنطقة المقام فيها الشعائر.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في مصر

أما في مصر، من المقرر أن تُقام صلاة العيد في تمام الساعة 5:36 صباحًا وفق التوقيت المحلي هناك، والذي يختلف حسب المحافظة التي يحيي فيها المصلي الشعائر.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الكويت

وفي الكويت، يحين موعد صلاة العيد مبكرًا إلى حد ما، فتبدأ بحلول الساعة 5:04 صباحًا وفق التوقيت المحلي هناك.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 بسلطنة عمان

وتبدأ صلاة العيد في سلطنة عمان بحلول الساعة 5:45 صباحًا، في توقيت يختلف حسب موقع إحياء شعائر الصلاة داخل السطلنة.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الجزائر

فيما يحين موعد صلاة العيد في الجزائر بحلول الساعة 5:43 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في المغرب

وفي المملكة المغربية، تبدأ شعائر صلاة العيد في تمام الساعة 5:35 صباحًا حسب التوقيت المحلي هناك.

موعد صلاة عيد الفطر في العراق

ومن المقرر أن تُقام صلاة العيد في العراق، في تمام الساعة 5:07 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في لبنان

وفي لبنان، تبدأ شعائر صلاة العيد في تمام الساعة 5:42 صباحًا حسب التوقيت المحلي هناك.