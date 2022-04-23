تردد قنوات وإذاعات القرآن الكريم 2022 في رمضان، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، جميع ترددات قنوات القرآن الكريم وإذاعات القرآن الكريم، وبعد زيادة البحث عن ترددات هذه القنوات عبر محركات جوجل ومع اقتراب موعد شهر رمضان، لذا قررنا كتابة هذا المقال.

تردد قنوات وإذاعات القرآن الكريم 2022 في رمضان

وقد بدأت جميع قنوات وترددات القرآن مؤخراً في تحديث تردداتها على الأقمار الصناعية المختلفة عرب سات ونايل سات، لذلك نقدم لكم التردد الجديد لجميع قنوات وإذاعات القرآن الكريم 2022.

تردد قنوات وإذاعات القرآن الكريم 2022 في رمضان

1- قناة الحياة والناس

تردد 12206-27500-V

2- قناة إثراء HD

تردد مشرق عربي 11054-27500-V

3- قناة السعودية للقرآن الكريم HD

12284-27500-V

SD 12149-27500-H

4- قناة طيبة قرآن

تردد 12186-27500-H

تردد HD بإسم Tarteel 12562-27500-H

تردد قنوات وإذاعات القرآن الكريم 2022 في رمضان

5- قناة العفاسي

تردد 10727-27500-H

6- قناة مكة

تردد 12399-27500-V

7- قناة Al-Majd3

تردد 12054/27500/V

8- قناة QURAN

تردد 11178-27500-H

9- قناة فضة قرآن

تردد 12054-27500-V

تردد قنوات وإذاعات القرآن الكريم 2022 في رمضان

10- قناة أهل القرآن

تردد 12399-27500-V

11-قناة رسالة الإسلام

تردد 11333-27500-H

12- إذاعة قطر للقرآن الكريم

تردد 10719-22007-V

13- إذاعة الكويت للقرآن الكريم

تردد مشرق عربي فقط 11055-27500-V

14- إذاعة الشيخ زايد للقرآن الكريم

تردد 12322-30000-V

تردد قنوات وإذاعات القرآن الكريم 2022 في رمضان

15- إذاعة الشارقة للقرآن الكريم

تردد 11012-27500-V

16- إذاعة صوت الإسلام من الدوحة

تردد 10970-27500-V

17- إذاعة فلسطين للقرآن الكريم

تردد 12645-27500-H

18- راديو القرآن الكريم من أبوظبي

تردد 12225-27500-H

19- إذاعة نداء الإسلام

تردد 12149-27500-H

تردد قنوات وإذاعات القرآن الكريم 2022 في رمضان

20- إذاعة Holy Quran

تردد 12149-27500-H

21- إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان

تردد 12111-27500-H

22-إذاعة القرآن الكريم من القاهرة

تردد 11765-27500-H

23-إذاعة القرآن الكريم من عمان الأردن

تردد 10930-27500-H.