تردد قناة ام بي سي MBC الجديد في رمضان 2022، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، تردد قناة ام بي سي MBC في الجديد في رمضان، وبعد زيادة البحث من قبل الكثير من المتابعين عن تردد القناة، قررنا كتابة هذا المقال.

ويحرص موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية بشكل مستمر على تقديم كافة التحديثات بخصوص ترددات القنوات، وفي هذا المقال نقدم لكم تردد قناة أم بي سي الجديد.

تردد قناة ام بي سي MBC الجديد في رمضان 2022

نبذة عن القناة

وانطلقت القناة عام 2019 ومقرها في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتتصدر القناة المراكز العالية من خلال تقديم محتوى مميز منحها ذلك عددًا كبيرًا جدًا من المشاهدات في وقت قياسي.

تردد قناة ام بي سي MBC الجديد في رمضان 2022

تردد قناة ام بي سي

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11226

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

الجودة: HD