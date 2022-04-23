8 قتلى في اشتباكات قبلية في السودان

قتل ثمانية أشخاص وأصيب 16 آخرين، اليوم السبت، في اشتباكات قبيلة في اقليم دارفور غرب السودان.

ويشار إلى أنه اندلعت الاشتباكات، أمس الجمعة، في منطقة كرينك، على بعد حوالي 80 كيلومترا من مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.

وقال الناطق باسم التنسيقية العامة للاجئين والنازحين في دارفور آدم رجال :" أن الاشتباكات خلفت ثمانية قتلى و16 جريحا، وأحرقت عشرات المنازل ونزح عدد كبير من العائلات".

وبدورهم قال شيوخ من قبيلة الرزيقات :"إن الاشتباكات وقعت عقب مقتل اثنين من افراد قبيلتهم الخميس برصاص رجل اختبأ لدى قبيلة المساليت".

فيما اتهمت تنسيقية اللاجئين ميليشيا الجنجويد العربية بتدبير الهجوم على قبيلة المساليت.

وأدى النزاع الذي اندلع في دارفور في العام 2003 إلى مقتل قرابة 300 ألف شخص ونزوح 2,5 مليون من قراهم، وفقا للأمم المتحدة.

جدير ذكره أنه وجهت المحكمة الجنائية الدولية اتهامات بارتكاب إبادة في دارفور إلى الرئيس السابق عمر البشير الذي أطاحته انتفاضة شعبية في نيسان/ أبريل 2019.