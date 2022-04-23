صحيفة عبرية: جيش الاحتلال يستعد لجولة قتال جديدة في غزة

كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، أن جيش الاحتلال يستعد لجولة قتال جديدة مع مع قطاع غزة.

وقال مراسل القناة 12 العبرية، نير دفوري: "يستعد جيش الاحتلال لجولة قتال تستمر عدة أيام مع غزة".

وأضاف دفوري:" بعد إطلاق صواريخ، مساء أمس، قرر المستوى السياسي الرد على صعيد الضرر الاقتصادي لغزة وإغلاق معبر "إيرز"، مبيناً أنه اذا لم ينجح في وقف إطلاق النار من غزة، فسينتقل جيش الاحتلال لرد عسكري أكثر قوة".

ويُشار إلى أن الأوضاع تشهد توتراً متزايداً على جبهة قطاع غزة في ضوء الاعتداءات "الإسرائيلية" على المسجد الأقصى والمرابطين فيه.