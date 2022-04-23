مصرع امرأة بإطلاق نار في "قلنسوة"

لقيت إمرأة في الثلاثينيات من عمرها، مساء اليوم السبت، مصرعها في إطلاق نار وقع في مدينة قلنسوة، بالداخل الفلسطيني المحتل.

وأفادت مصادر طبية، بأن الضحية وهي ريما خديجة، وقتلت بعد تعرضها لإطلاق نار في موقف منزلها في "قلنسوة" بالداخل.

وقال الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء":" تلقينا بلاغا، الساعة 18:13، حول إصابة شابة في حادث عنف بقلنسوة، وقدم طاقم طبي عمليات الإنعاش لها إذ كانت جراحها حرجة".

وأضاف الناطق :"نقلت المصابة، على وجه السرعة، إلى مستشفى "مئير" في "كفار سابا" لاستكمال العلاج، لكن جرى إقرار وفاتها هناك بعد فشل محاولات إنقاذ حياتها".