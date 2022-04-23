الصحة "الاسرئيلية" تلغي إلزامية ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة

أعلنت وزارة الصحة "الإسرائيلية"، إلغاء إلزامية ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، ابتداءً من مساء اليوم السبت، وذلك على خلفية انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال وزير الصحة نيتسان هوروفيتس: إنه "ليس من الضروري الانتظار حتى عيد الفصح لإزالة الكمامة في الداخل، وأصر على فتح النقاش حول تقديم موعد إلغائها".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير الصحة هوروفيتس على إلغاء الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، وفي الوقت نفسه، سيظل الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن ذات احتمالية عالية للعدوى، بما في ذلك المستشفيات ودور رعاية المسنين والرحلات الجوية.

وتُظهر المعطيات الأخيرة الصادرة عن وزارة الصحة أن العدد اليومي للمرضى الجدد الذين تم التحقق منهم قد انخفض مقارنة ببيانات أخرى خلال الأسابيع الماضية.