تردد قناة أون تي في الجديد عبر نايل سات 2022 لمشاهدة مسلسلات رمضان 2022

تردد قناة أون تي في و أون دراما 2022 من القنوات المميزة التي تعرض على شاشتها باقة متنوعة من المسلسلات وكثر البحث عن ترددها ف الآونة الأخيرة حيث نجحت قنوات أون تي هذا العام وراء جذب قاعدة من أكبر الجماهير المتابعين لبرامج ومسلسلات شهر رمضان، بعد أن نجحت في اختيار باقة متنوعة ورائعة من المسلسلات والبرامج التي تتناسب مع أذواق كافة الأفراد، حيث نوعت برامجها بين الأخبار الرياضية والمحلية والعالمية، مع قدرتها على تغطية كافة الأحداث المصرية سواء العربية او السياسية أو الاقتصادية لتشمل كافة الفئات في المجتمعات بلا استثناء.

تردد قناة أون تي في الجديد عبر نايل سات 2022

القمر الصناعي، النايل سات.

التردد، 11861.

معامل الترميز، 27500.

الاستقطاب، رأسي.

تصحيح الخطأ، 5/6.

تردد قناة أون دراما الجديد 2022

القمر الصناعي، النايل سات.

التردد، 10853.

معامل الترميز، 27500.

تصحيح الخطأ، 5/6.

الاستقطاب، أفقي.

مسلسلات رمضان على قناة أون تي في 2022

مسلسل الكبير اوي6 ،الاختيار 3،احلام سعيدة ،دايما عامر،يوتيرن.والكثير من البرامج الشيقة مثل نجوم السما.