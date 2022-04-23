احذر هذه الأطعمة لتجنب الحموضة في شهر رمضان

من أهم نصائح تفادي الإصابة بالحموضة، تجنب تناول الأطعمة الحمضية التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم حرقة المعدة مثل الأطعمة الدهنية أو المقلية والحارة والمليئة بالتوابل، ومعجون الطماطم.

بالإضافة إلى تجنب تناول كميات كبيرة من عصائر الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون والمشروبات التي تزيد الحموضة مثل القهوة والمشروبات الغازية.

ويمكن استبدالها بأطعمة كالفاكهة مثل البطيخ والتفاح، والزبادي، ومشروبات مثل الشاي الأخضر منزوع الكافيين، وشرب الكثير من الماء لتقليل الحموضة.

كما ينصح بتجنب الإجهاد المزمن، الذي يجهد الغدد الكظرية ويؤدي إلى إفراز الكورتيزول مما يجعل الجسم أكثر حمضية.

وينصح بتناول الطعام ببطء، نظراً لأن هذه العادة ليست مفيدة للهضم فقط، بل تساعد أيضاً على تناول كميات أقل.

كما يجب التأكد من عدم الاستلقاء أو النوم مباشرة بعد تناول وجبة الإفطار أو السحور.

ولتقليل ارتجاع الحمض وحرقة المعدة، من المهم أيضاً التحكم في أحجام وكميات الطعام المتناولة وأكل وجبات صغيرة متكررة من الإفطار إلى السحور.

كما ينصح بتقسيم وجبة الإفطار على وجبتين، وتناول وجبة خفيفة بينهما قبل السحور.