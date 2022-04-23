خلاف بين بايرن ميونخ وليفاندوفسكي

نشب مؤخراً، خلاف بين اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي وفريقه بايرن ميونخ الألماني.

وذكرت وسائل إعلام اجنبية، أن الخلاف بين بايرن ميونخ الألماني ونجمه البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، نشأ بعد التقارير عن نيته بالانتقال إلى برشلونة الإسباني.

ويُشار إلى أنه من المقرر أن ينتهي عقد ليفاندوفسكي في صيف 2023، ولم يصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد لغاية الآن.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، "أن هناك نقطة خلاف بين اللاعب وإدارة النادي، حول شروط العقد الجديد، حيث يطلب ليفاندوفسكي التمديد لعامين آخرين مع زيادة راتبه، أما الإدارة فتعرض عليه التجديد لعام واحد، بنفس راتبه الحالي".

وأكدت الصحيفة أن ليفاندوفسكي ليس سعيدًا أيضًا بالعمل مع مدرب الفريق البافاري، جوليان ناجلسمان، حيث يرى أن طريقة اللعب تقلل من خطورته في المباريات.

جدير ذكره أن خوان لابورتا، رئيس برشلونة، قد أشعل مؤخرًا التكهنات حول مستقبل النجم البولندي، بقوله إن هناك احتمالًا كبيرًا لانضمام هداف بايرن إلى النادي الكاتالوني.