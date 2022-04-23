داخلية غزة تعلن عن أسماء المسافرين للسفر عبر معبر رفح غدًا الأحد

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم السبت، عن كشف أسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح جنوب قطاع غزة، ليوم غد الأحد الموافق 24 أبريل 2022.

وأوضحت الوزارة، أن السفر ليوم غد هو للحافلات: الثالثة، والرابعة، والخامسة من كشف المسافرين رقم (2022/19) هنــا.

ودعت داخلية غزة، المسافرين بضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

وطالبت من المسافرين بضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

كما ودعت إلى إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.