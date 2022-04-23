وفاة 8 معتمرين بحادث سير في المدينة المنورة

توفي، اليوم السبت، 8 أشخاص وأصيب 43 آخرون في حادث انقلاب حافلة في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية.

ووقع حادث انقلاب حافلة بطريق الهجرة السريع عند كيلو 140، فيما توجهت أحدث المركبات الخاصة بالهيئة باص الإصابات المتعددة (طويق)، وكان وصول أول الفرق بتمام الساعة 06:24.

وفي التفاصيل التي أوردها مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة أحمد الزهراني، فإن غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة (997) تلقت بلاغًا في تمام الساعة 06:14 من صباح اليوم الجمعة،

وأفاد الهلال الأحمر السعودية، بمشاركة 20 فرقة إسعافيه من داخل المنطقة و6 فرق من منطقة مكة المكرمة بإجمالي 26 فرقة و6 فرق تابعة للشؤون الصحية بقيادة القيادة الميدانية ومدير الشؤون الصحية والمساعد للشؤون الإسعافية ومتابعة مدير القيادة والتحكم.