زيلينسكي: حلفاؤنا يقدمون الأسلحة المطلوبة

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أن الحلفاء يقدمون "أخيرا" الأسلحة التي طلبتها بلاده، بينما اعترفت روسيا بمقتل عسكري وفقدان آخرين في حادثة الطراد "موسكفا".

وقال زيلينسكي -في كلمة مصورة أذيعت في وقت متأخر من الليل- إن التصريحات التي أدلى بها قائد روسي، في وقت سابق أمس الجمعة، عن الحاجة إلى الوصول إلى الجزء الانفصالي الذي تحتله موسكو في مولدوفا- تشير إلى أن روسيا تريد غزو دول أخرى.

من جهتها، قالت كندا إنها زوّدت قوات الأمن الأوكرانية بمدفعية ثقيلة في أعقاب تعهد رئيس الوزراء جاستن ترودو، في وقت سابق هذا الأسبوع، بإرسال مزيد من قطع المدفعية إلى أوكرانيا في مواجهة هجوم روسي على مناطقها الشرقية.

وقالت وزارة الدفاع الكندية إنها سلمت عددا من مدافع "هاوتزر إم 777" والذخيرة الخاصة بها إلى القوات الأوكرانية، وتقوم بوضع اللمسات الأخيرة على عقود مركبات مدرعة سترسلها إلى أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.

بدوره، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده تعتزم تسليم أوكرانيا مدافع قيصر هاوتزر ذاتية الدفع، وآلاف القذائف لمواجهة القوات الروسية.

وأكد ماكرون -في مقابلة صحفية- أن بلاده سلمت كييف صواريخ موجهة من طراز ميلان المضادة للدبابات.

يشار إلى أن "قيصر" نظام مدفعي فرنسي الصنع مثبت على شاحنة.