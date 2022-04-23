محدث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي Geographic Abu Dahbi 2022 على جميع الأقمار HD و SD

محدث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي Geographic Abu Dahbi 2022 على جميع الأقمار ، وقد قرر فريق فلسطين اليوم كتابة هذه المقالة التي وضعنا لكم من خلال تردد القناة العالمية من أجل مشاهدة جميع برامج هذه الفضائية يوميا خلف شاشات التلفاز ، وتقدم ناشيونال جيوغرافيك عشرات البرامج المتنوعة والجذابة منها ما يتحدث عن عالم الحيوانات وآخر عن الكوارث الطبيعية والبشرية وأيضا عن التكنولوجيا وأحدث ما توصل إليه العقل البشري في القرن الواحد والعشرين ، ونطلب من حضراتكم المتابعة حتى النهاية حيث وضعنا لكم في الاسفل ابرز افلام الفضائية التي تجاوز نسبة المشاهدات على كل فيلم مليون مشاهدة .

تردد ناشيونال جيوغرافيك HD نايل سات 2022

تقوم القناة بعرض محتواها على الكثير من الأقمار الصناعية المختلفة و قد انتشرت كثيرا بنسختها العربية أبو ظبي على مستوى الوطن العربي نظراً لما تقدمه من محتوى مختلف عن باقي القنوات، فهي تأخذ المشاهدين الى عالم آخر كما انها تتميز بانها ناطقة باللغة العربية و بإمكانكم استقبال تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات بجودة HD كالاتي. تردد ناشيونال جيوغرافيك HD نايل سات، تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 .

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات HD

القمر الصناعي: NileSat 7.0°W.

اسم القناة: Nat Geo Abu Dhabi.

تردد القناة: 12467.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح الخطأ: 23.

الاستقطاب: أفقي H.

تردد القناة على نايل سات SD :

القمر الصناعي: نايل سات (SD).

اسم القناة: Nat Geo Abu Dhabi.

تردد القناة: 12226.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح الخطأ: 34.

الاستقطاب: أفقي H.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على عرب سات 2022 :

القمر الصناعي: ArabSat 26.0°E.

اسم القناة: Nat Geo Abu Dhabi.

معامل التصحيح الخطأ: 34.

تردد القناة: 11804.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500





أفلام قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديدة

أولاً: أبو كالبيس: وفي هذا الفيلم يعرض الحرب العالمية الثانية: برنامج وثائقي بالألوان من ستة أجزاء عن الحرب العالمية الثانية.

ثانيًا صنارة الصيد: ويعرض على شاشة القناة صيد أسماك صعب اصطيادها، ومع الأخطار التي حدثت للصيادين وقت اصطيادها.

ثالثًا: عمليات نقل عملاقة: وتبث ناشونال جيوغرافيك سباق الناقلات العملاقة مع الزمن لتسليم العمل في الموعد المحدد.

رابعًا: أساطير العالم الجليدي: ويعرض للمشاهدين دخول حصري للقوارب والمنقذين، وهم يتحدون المياه المليئة بالبكتيريا ويصارعون باستماتة لإنقاذ الحيوانات المحتضرة تحت الحراسة العسكرية.