هل اقترب ريال مدريد من التعاقد مع روديجر؟

قال خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا جيانلوكا دي مارزيو، اليوم السبت 23 ابريل 2022: إن ريال مدريد الإسباني، بات على أعتاب حسم صفقة مدافع تشيلسي أنطونيو روديجر، بعد موافقة اللاعب على خفض طلباته بشأن الراتب السنوي.

وأضاف عبر موقعه الرسمي: "حصل روديجر على أعلى عرض مالي من مانشستر يونايتد، لكن المدافع الألماني يريد ضمانًا للمشاركة في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل".

واختتم: "كان باريس سان جيرمان ويوفنتوس مهتمان أيضًا بالمدافع الألماني، لكنهما فشلا في الاتفاق على الصفقة".

وقدّم مدافع تشيلسي، تضحية من أجل الانتقال إلى ريال مدريد في الموسم المقبل، إذ ينتهي عقد روديجر الصيف المقبل، ورفض المدافع الألماني حتى الآن كل عروض البقاء مع البلوز.