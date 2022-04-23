أبو حسنة: الموافقة على 90 اسم من أصحاب البيوت المدمرة كلياً والأموال خلال أيام

أفاد الناطق باسم الاونروا في غزة عدنان أبو حسنة، اليوم السبت، بأن عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة بدأت فعلياً، مشيرًا إلى أنه جرى الموافقة على 90 اسم من أصحاب البيوت المدمرة كلياً عقب العدوان على غزة مايو 2021، وسيتم ارسال الأموال خلال أيام إلى البنوك.

وقال أبو حسنة في تصريحات إعلامية، إن الأونروا شرعت عقب انتهاء الحرب على غزة بكافة الإجراءات المتعلقة بعملية إعادة الإعمار، لافتًا أنها دفعت بدل إيجار لمدة ستة شهور لكل أصحاب البيوت التي دمرت بشكل كلي.

وأضاف، أنه جرى إنهاء ملف 7000 بيت أصيب بأضرار جسيمة ومتوسطة وخفيفة بما يتعلق بإعادة الإعمار ودفع الأموال، أما بالنسبة للبيوت المدمرة بشكل كلي فعددها 650 بيت كان هناك اجتماعات متواصلة ما بين أونروا ووزارة الإسكان ونقابة المهندسين وأصحاب المكاتب الهندسية حول اشتراطات البدء بعملية الإعمار مثل: الأوراق الثبوتية، أوراق الملكية، بعض المانحين يتطلب إجراءات تتعلق بالبيئة والأمان".



وأصدرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، الخميس المنصرم، بيانًا صحفياً، حول تطورات ملف إعادة الاعمار للبيوت المدمرة في العدوان الأخير على قطاع غزة.



وقالت اللجنة: "نتابع منذ شهور وعن كثب تطورات ملف إعادة الإعمار بعد العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة في معركة "سيف القدس" في شهر مايو ٢٠٢١، على أمل أن يتمكن أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم، والذي ضحى بالغالي والرخيص في سبيل حريته وكرامته، أن يعودوا إلى بيوتهم التي دمرها الاحتلال الغاشم، وخاصة أصحاب البيوت المدمرة تدميراً كلياً".



وتابعت اللجنة: "تفاجئنا أثناء المتابعة مع كل الجهات المعنية أن ملف إعادة الإعمار لأصحاب الهدم الكلي من اللاجئين، والذي تكفلت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) بإنجازه، وهو حوالي ٧٠٠ بيت موزعة على كل محافظات القطاع، لم ينجز فيه شيء حتى اللحظة، رغم أن كل متطلبات الانطلاق في إعادة الإعمار متوفرة، حيث دفعت الأموال من المانحين وتتوفر المواد اللازمة للبناء وعملت وزارة الأشغال على حل كل الإشكاليات التي تواجه الوكالة في إدارة الملف".