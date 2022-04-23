إلقاء حاوية "أمبولات" على القوات الروسية في أوكرانيا

ألقت طائرة بدون طيار أوكرانية في تاريخ 21 أبريل الحالي، حاوية بها أمبولات على القوات الروسية، في أوكرانيا.

قال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية التابعة للجيش الروسي، إيغور كيريلوف، إنه "في يوم 21 أبريل 2022، قامت طائرة بدون طيار أوكرانية بإسقاط حاوية بها أمبولات على موقع للقوات الروسية".

وأضاف كيريلوف، أنه "كان من المخطط عند تدميرها حدوث تفاعل كيميائي من شأنه أن يتسبب في انفجار وحريق مع إطلاق مواد سامة غير مدرجة في القوائم التي تتضمنها الاتفاقيات".

وأشار إلى أنه يتم تحليل محتويات الأمبولات كيميائيا في المختبر 27 بالمركز العلمي بوزارة الدفاع الروسية المعتمد من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وسترسل نتائج التحليل إلى أمانتها الفنية. وفقا للإجراءات المتبعة.