مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند اليوم السبت بث مباشر، تُقام مباراة الديربي الألماني بين بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم السبت 23 ابريل 2022، بتوقيت فلسطين، ضمن الجولة الواحدة والثلاثين من بطولة الدوري الألماني الدرجة الأولى، والتي من المقرر أن تقام على استاد أليانز أرينا استاد فريق بايرن ميونخ، ويبحث عشاق كرة القدم حول العالم عن رابط بث مباشر لمشاهدة المباراة والتي تعد من أقوى المباريات في الدوري الألماني، إذ إنها تقام بين أقوى فريقين في البوندزليجا، بين المتصدر والوصيف، لهذا تحظى باهتمام كبير من محبو كرة القدم على المستوى العالمي.

ديركلاسيكير على أليانتس آرينا اليوم 🔴🐝



أكثر من مجرد مباراة بالنسبة لنا! 🏆#بايرن_دورتموند #باكماس pic.twitter.com/IUgCyNZQ19 — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) April 23, 2022

بايرن وبروسيا بث مباشر

ويحرص بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند وعشاق كرة القدم حول العالم بشكل عام، مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند اليوم السبت بث مباشر، لأنها تعد من أهم المباريات في الدوري الألماني للعام الجاري 2021-2022، والتي ستقرر مصير الفريق الذي سيتوج باللقب لهذا العام، لهذه الأسباب سنشاهد مباراة قوية بين الفريقين، إذ سيخوض بايرن ميونخ هذه المباراة بكل نجومه المتاحين لكي يحصد النقاط الثلاثة ويعزز من صدارته للمسابقة، لهذا يعمل فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، على نشر لكم رابط مباراة بايرن وبروسيا بث مباشر، بجودة عالية ودون تقطيع.

مباراة بايرن ميونخ وبروسيا الآن مباشر

ويهتم محبو كرة القدم الأوروبية في البحث عن مباراة بايرن ميونخ وبروسيا الآن مباشر، لأن فريق بايرن ميونخ حريص على الفوز في البطولة هذا العام، وخاصة بعد الأداء غير المستقر في الآونة الأخيرة، وخاصة بعد خروج بايرن ميونخ من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على يد فريق فياريال الإسباني، لهذا من المتوقع أن تكون مباراة قوية وتنافسية، وخاصة أنها بين غريمين تقليديين منذ عشرات السنوات.

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سيتي هو الأوفر حظًا في السباق ، ولا توجد مشكلة في دفع الشرط - لكن الصفقة لم يتم الاتفاق عليها بالكامل بعد. وستتواصل المحادثات في الأيام المقبلة.@FabrizioRomano pic.twitter.com/20i9s2kj8P — بوروسيا دورتموند (@BVB4_Ar) April 19, 2022

على أي قناة مباراة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند

ولا تبث مباراة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند أي قناة عربية رياضية، بل تقتصر القنوات الرياضية الأجنبية والألمانية المحلية، على خوص تلك المباراة المهمة في الدوري الألماني، والتي من المقرر أن تقام الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم السبت على استاد أليانز أرينا.

موعد مباراة بايرن ميونخ اليوم

وتتصدر مواقع البحث المختلفة، عن موعد مباراة بايرن ميونخ اليوم، فهي تحظى باهتمام كبير من محبي كرة القدم حول العالم، كونهم فريقين كبيرين على المستوى الأوروبي والعالمي، لهذا من المتوقع أن نشاهد مباراة كرة قدم أشبه بمعركة، لأن التنافس سيكون شديد بين الفريقين الكبيرين.

ومن المتوقع أن يدخل بايرن ميونيخ المباراة بتشكيل مكون من كالتالي:

مباراة بايرن ميونخ الآن

ومن المؤكد أن يدخل فريق بايرن ميونخ المباراة وعينه على الانتصار، للتتويج رسميًا بلقب البوندسليجا العاشر على التوالي، في ظل احتلاله صدارة الترتيب بفارق 9 نقاط عن دورتموند، قبل 4 جولات على النهاية، إذ إنه سيدخل المباراة بهذه الأسماء التالية: -

حان وقت التوقعات 📢



أخبرنا في التعليقات عن توقعاتك لنتيجة #بايرن_دورتموند اليوم؟ 👀👇#ميا_سان_ميا pic.twitter.com/UmizrvjlJs — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) April 23, 2022

حراسة المرمى: مانويل نوير.

الدفاع: ألفونسو ديفيز، لوكاس هيرنانديز، نيكلاس سولي، وبينيامين بافارد.

الوسط: ليون جوريتسكا، جوشوا كيميتش وسيرجي جنابري.

الهجوم: ليروي ساني، روبرت ليفاندوفسكي، وتوماس مولر.

مباراة بروسيا دورتموند مباشر الآن

وسيحرص فريق بروسيا دورتموند على افساد فرحة بايرين ميونخ وإلحاق الهزيمة به، لتأخير تتويجه بكأس البطولة، إذ إنه من المتوقع أن يخوض ماركو روزه، المدير الفني لـ فريق بروسيا دورتموند، مواجهة القمة أمام البافاري بالتشكيل الاتي: -

حراسة المرمى: مارون هيتز.

خط الدفاع: مارين بونغراسيتش – أكانجي – زاجادو – رافائيل جوريرو.

خط الوسط: جود بيلينجهام – ايمري تشان.

خط الهجوم: رويس – إيرلينج هالاند – براندت – ماريوس وولف.

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