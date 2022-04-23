حصيلة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا خلال 24 ساعة

دمرت القوات الجوية الروسية، اليوم السبت، 66 هدفا عسكريا أوكرانيا خلال الليلة الماضية، فيما أسقطت الدفاعات الجوية طائرة "سو-25" أوكرانية وصاروخين من طراز "توتشكا أو".

وضربت القوات الروسية، 11 منشأة عسكرية في أوكرانيا بصواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو، ما أدى إلى مقتل ما يصل إلى سريتين من أفراد الجيش الأوكراني وتدمير 25 قطعة من المدرعات والمركبات.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية، 15 طائرة بدون طيار خلال الليلة الماضية، بما في ذلك طائرة من طراز Bayraktar TB-2، وفق بيان وزارة الدفاع الروسية.

ونفذت القوات الصاروخية والمدفعية الروسية، 1098 مهمة نارية خلال اليوم الماضي، ودمرت 3 مروحيات أوكرانية من طراز Mi-8 في مطار بمقاطعة خاركوف، و3 منظومات صواريخ مضادة للطائرات من طراز Osa-AKM، و16 مستودعا للأسلحة والمعدات العسكرية و33 مركز قيادة.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية، أن الأهداف التي تمت إصابتها شملت 919 نقطة ارتكاز وموقع تمركز للقوات والمعدات العسكرية و124 موقع إطلاق نار للمدفعية الأوكرانية.

الجدير بالذكر، فإن القوات الروسية، قد شنت منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 141 طائرة و110 مروحيات و538 طائرة بدون طيار، و261 منظومة صواريخ للدفاع الجوي، و2471 دبابة ومدرعة أخرى و274 راجمة صواريخ، و1075 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و2311 مركبة عسكرية خاصة.