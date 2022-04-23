بالفيديو والصور سوق غزة يتزين بالفسيخ والرنجة: إرث تاريخي ونصيحة هامة لتناوله!

لا يحلو عيد الفطر المبارك في فلسطين، إلا بتجهيزاته والاستعداد له، والأهم هو طبق الفسيخ الذي يُعدل مزاج الصائمين في أول يوم للإفطار بعد 30 يوماً من الصيام، والذي يعتبر مصدر رزق للكثير من التجار ممن يستعدون لتوفيره في السوق المحلي.

فمع منتصف شهر رمضان المبارك، يبدأ التجار بالاستعداد لموسم الفسيخ والرنجة ويبدأون بتصنيعه ليكون في متناول الأيدي في الأسواق قُبيل عيد الفطر المبارك الذي بقى عليه أقل من عشرة أيام.

فالفسيخ والرنجة ، كما كعك العيد، من أهم الطقوس السنوية التي يجب أن تتوفر في البيوت الفلسطينية في اليوم الأول لعيد الفطر السعيد، التي يتم تحضيره بجانب طبق البندورة المقلية.

علاء حسن سالم الرحال، أحد أصحاب محلات صنع الفسيخ والرنجة يؤكد لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" خلال جولة على مصنع الفسيخ والرنجة أن هذا الطبق هو عادة لدى أهل فلسطين منذ القدم، حيث يكون الإفطار على طبق الفسيخ أو الرنجة .

وبين، أن هذا الإفطار هو الصحي بالنسبة للصائم بعد 30 يوماً من الصيام عن الطعام، حيث يحتاج الجسم لطعام مالح لكي لا يحصل تلبك في المعدة والبطن، في أول يوم للإفطار .





أنواعه

وعن أنواعه، أوضح الرحال، أن هناك عدة أنواع، حيث يتم صنع الفسيخ الأصفر والفسيخ المنقوع بالماء، والنوع الثالث هو الرنجة الذي بات عليه اقبال شديد خلال السنوات الأخيرة.

وعن نوع السمك المستخدم لصنع الفسيخ، أشار الرحال إلى استخدام سمك المكاريل الذي يتم استيراده من النرويج، والسردين النرويجي، والماكريل الاسباني، والماكريل الهولندي، والسردين الهولندي، والسردين النرويجي، والفسيخ الجرع.

وينتظر الكثير من أصحاب مصانع الفسيخ والرنجة هذه الأيام الموسمية على أحر من الجمر، لبيع منتوجاتهم باعتبارها مصدر رزق وقوت عائلاتهم، التي تعاني الويلات من سوء الاحوال المعيشية والاقتصادية الناجمة عن تشديد الاحتلال "الإسرائيلي" حصاره المطبق على القطاع منذ عام 2007، أدى لارتفاع نسبة البطالة.

وبين الرحال، أن مصنعه قام بعمل حملة توصيل مجاناً على بعض أنواع الفسيخ حيث يتم تصنيع الفسيخ البوري، الذي كان يباع في الأسواق من 35 شيكل إلى 40 شيكل، لكن تم تصنيع الفسيخ البوري ليتم بيعه فقط 22 شيكل واصلاً للمنزل، بالإضافة للفسيخ الفريدة الذي يباع الكيلو منه 20 شيكل فقط.





الأسعار مناسبة

ولفت الرحال، إلى أن هناك اقبال متزايد في قطاع غزة على شراء الفسيخ والرنجة ، طوال العام، لكن يزيد في شهر رمضان المبارك.

وبشأن الأسعار، أكد الرحال أن أسعار الفسيخ والرنجة العام الحالي مناسبة للجميع، حيث بلغ كيلو الفسيخ 12 شيكلاً، أما كيلو الرنجة فتباع بين 15 شيكل إلى 25 شيكلاً.

وتمر مرحلة تصنيع الفسيخ والرنجة بمراحل عدة، إذ يبدأ العمال برشه بمحلول ملحي ثم تنشيفه بواسطة هوايات وتدخينه في الأفران تستمر لخمسة ساعات، لتنتهي العملية بتعبئة العاملين الأسماك في كراتين خاصة.





نصائح هامة عند شراء الوجبة:

ضرورة شراء وجبة "الفسيخ" ومن باعة ثقاة.

تناول 150 جراما فقط من الفسيخ أو الرنجة.

معرفة مصدر السمك الذي يصنع منه "الفسيخ" وبداية تخزينه.

النظر بالعين المجردة الى كل قطعة "فسيخ" على حدة ومعاينتها عن طريق الشم.

نقع الوجبة قبل القلي لمدة لا تقل عن الساعة في الماء والخل والليمون وذلك لتخلصيها من الشوائب التي تضر بالصحة.

عدم تناول الوجبة على طعام الإفطار بشكل مباشر.

ضرورة أن يراعي الشخص الكميات التي يتناولها خاصة مرضى ضغط الدم.

في حالة ظهور اعراض التسمم المذكورة ضرورة إخبار الطبيب بتناول وجبة الفسيخ.

























