هل نشتري أم نبيع.. ارتفاع مُفاجئ على سعر صرف الدولار ..!

على غير عادته فاجئ الدولار الأمريكي اليوم السبت 23/4/2022م، مقتنييه بقفزة كبيرة على قيمة صرفه مقابل الشيكل "الإسرائيلي"، بعد استقراره المنخفض الدائم بزيادته تارة وانخفاضه تارة أخرى.

القفزة الكبيرة التي حلت على قيمة الدولار، فرضت توقعات ومؤشرات على قيمته والحالة الممكن أن يصل إليها في ظل الأوضاع الأمنية العالمية والممثلة بالأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت سلباً على المنظومة المالية والاقتصادية العالمية.

فقد شهد سعر صرف الدولار اليوم مقابل الشيكل "الإسرائيلي"، ارتفاعاً متجاوزاً حدوده الطبيعية والتي اعتاد الوصول لها فقد سجل في قيمته 3.27، والمتوقع لها الانخفاض مجدداً خلال اليومين المقبلين، وفق المختص الخبير المالي أحمد أبو قمر

أسباب ارتفاعه

وعلل المختص أبو قمر خلال حديث لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" الأسباب التي دفعت لزيادة قيمة صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل "الإسرائيلي"، وما هو المتوقع له خلال الفترة القليلة المقبلة في ظل التقلبات الاقتصادية.

فقد أكد، أن أحد الأسباب الرئيسة في ارتفاع قيمة الدولار-شيكل، تمثلت؛ بالحالة الأمنية المتوترة في دولة الاحتلال والأوضاع الأمنية في مدينة القدس المحتلة وإمكانية الدخول في مواجهات مع قطاع غزة وحزب الله، خاصة وأن التوترات الأمنية ليست بمعزل عن الأوضاع المالية في أي دولة.

"كذلك حالة الغموض السياسي في دولة الاحتلال والتخوف من انهيار الحكومة، فضلاً عن حلول عطلة ما يسمي بعيد الفسح والتي قللت من التحركات الكبيرة على أسواق الأسهم في دولة الاحتلال مقابل ارتفاعها في أسواق الأسهم العالمية في ظل تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، ما عزز من قوة العملات الأجنبية مقابل الشيكل"، بحسب الخبير المالي.

وبين أن معدلات التضخم " المستهلك" في دولة الاحتلال التي أعلن عنها كانت غير خارج التوقعات فكان متوقع لها أن تتراوح قيمتها 8-10، لكن ما أعلن عنه 6-10 بغير المتوقع، لافتا إلى الحكومة "الإسرائيلية" من المتوقع أن تقلل من سعر الفائدة الأمر الذي سيعود على الشيكل بالانخفاض مقابل العملات الأخرى.

حده المتوقع

وبشأن مستقبل الدولار مقابل الشيكل، أوضح الخبير أبو قمر، أن الأوضاع الأمنية التي تدور في العالم وعلى رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية يصعب فيه توقع القيمة والحالة التي ممكن أن تصل فيها قيمة صرف الدولار مقابل الشيكل، لارتباطه الكبير بما يدور في العالم.

وأشار الخبير المالي إلى أن بقاء الأوضاع الحالية كما هي، من المتوقع على أثرها أن نشهد انخفاضاً على قيمته يوم الإثنين المقبل، ليعقب الانخفاض ارتفاع ممكن أن يصل بقيمة صرفه لحد الـ3.28، لافتا إلى أن الدولار ممكن أن يشهد ارتفاعاً غير مسبوق في حال تجاوز في سعره الـ3.28

وسجل صرف الدولار مقابل الشيكل خلال الأيام والشهور الماضية بقيمة صرف لا تتجاوز الـ3.20، فقد سجل يوم أمس في الأسواق المحلية الفلسطينية 3.22، ليسجل زيادة تجاوزت الـ5 شواكل في سعر صرفه خلال تعاملات الأسواق المحلية لليوم السبت.