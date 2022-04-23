هل يُسبب الافراط بشرب الماء الوفاة؟

يُعدُ الماء أساس كل شيء في الحياة ومن دونه فإن عيشنا سيصبح مستحيلاً، وعدا عن كونه يبعث الحياة في كوكب الأرض فإن أجسامنا والتي تتكون بنسبة 60% منه تحتاج للماء بكميات منتظمة للحفاظ على ترطيبها وصحتها.

وعادة ما يوصي خبراء الصحة بشرب الماء بمقدار ما يقارب لترين يوميا للشخص البالغ، ومن شأن شرب هذه الكمية بأن تمنح جسمك فوائد عدة منها مساعدة جسمك في التخلص من السموم من خلال التعرق والتبول، والتحسين من أداء الدماغ.

فوائد الماء

كذلك، يعمل على تنظيم حرارة الجسم، وسيساعدك شرب الماء إن كنت ترغب بخسارة الوزن، بالإضافة إلى المحافظة على نضارة وإشراق بشرتك.

وهذه الفوائد ما هي إلا مجموعة صغيرة من فوائد الشرب المنتظم للماء لكن التأثير الإيجابي له قد لا يمكن حصره بعدد من النقاط المختصرة، إلا أن كثيرين يتساءلون إن كان لكثرة شرب الماء أي مضرة؟

فمع زيادة التوعية بأهمية شرب الماء أصبحنا أكثر اهتماماً وحرصا على الحصول على الكميات الكافية منه، إلا أن تحدث بعض الأشخاص بدون وعي وخصوصا أولئك غير المتخصصين والذين يسدون النصائح في مجال الصحة والحميات الغذائية قد يدفع بعض الأشخاص إلى شرب كميات كبيرة وغير معقولة من الماء خصوصا أن الماء عادة ما يربط لديهم بخسارة الوزن.

كما قد يشرب الرياضيون الماء دون وعي أثناء ممارستهم للتمارين لتجنب الجفاف، فرغم أن شرب الماء مفيد، لكن من المهم أن نتذكر أن التوازن هو جوهر أسلوب الحياة الصحي.

أضرار شرب الماء بكثرة

وما لا تعرفه أن تناول الماء بكميات مفرطة تتجاوز الحد الموصي به من المتخصصين قد يؤتي بنتائج معاكسة لما تتمناه. فما هي أضرار كثرة شرب الماء؟

التسمم المائي ونقص الصوديوم

إن شربك لكميات مفرطة ومبالغ بها من الماء يسبب الإجهاد للكلى التي تعمل بشكل رئيسي على تصريف المياه التي تشربها لتنقية الدم، ويرجع السبب في ذلك إلى أن الكلى قادرة على أن تتعامل مع ما مقداره 0.8 - 1 لتر من الماء كل ساعة.

وفشل الكلى بتصريف المياه من الجسم ينتج عنه ما يسمى بالتسمم المائي.

التسمم المائي ونقص الصوديوم

كما سيؤدي الشرب المفرط للماء إلى انخفاض نسبة الصوديوم في الدم، والذي من شأنه أن يساهم في اختلال مستويات الماء في خلايا جسمك حيث إن انخفاض الصوديوم ينتج عنه دخول السوائل من الدم إلى خلايا الجسم.

وقد يساهم ذلك بالإضرار بعمل الدماغ إذ إن التسمم المائي وانخفاض الصوديوم الذي تتسبب به الزيادة في شرب الماء قد يؤدي إلى انتفاخ خلايا وأنسجة الدماغ والذي سيؤثر بدوره على عمل الدماغ ووظائفه ما ينتج عنه الشعور بالارتباك بشكل عام، ومشاكل بالنطق، وحركة الجسم، والصداع.

خطر الوفاة

كذلك، قد يسبب خطر الوفاة، في حال زاد الانتفاخ في خلايا المخ فإن ضغط الدم سيرتفع وبارتفاعه فإن الأعراض التي سيحس بها الشخص من صداع أو غثيان قد تتطور ليصاب بنوبات تشنجية أو يتعرض للإغماء أو الدخول في غيبوبة.

وفي حال لم يتلق الشخص العناية الطبية اللازمة قد يتسبب الإفراط في شرب الماء بوفاته في نهاية المطاف.

كما يندرج تحت أضرار كثرة شرب الماء نقص في نسبة معادن وعناصر مهمة للجسم مثل البوتاسيوم والذي بدوره سيؤدي للشعور بآلام في العضلات حيث يساعد البوتاسيوم على تنظيم حركة العضلات في الجسم.

وستسبب شربك للماء بكميات غير مدروسة أيضا بفشل الجسم بامتصاص السوائل وسيصبح عليك زيارة الحمام بشكل متكرر وخلال فترات زمنية متقاربة مما سيؤثر عليك صحيا كما سيؤثر على إنتاجيتك وجودة حياتك.