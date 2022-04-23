7 وصفات صحية تحسن نشاطك وحالتك المزاجية

تصادف البعض الحيرة بشأن ما يمكن أن يتناولوه في الوجبة الرئيسية، التي تعد أهم وجبة في اليوم، والتي يمكن أن تجعل الشخص يشعر بالنشاط والحيوية الذهنية أو البطء والكسل أو سرعة الانفعال.

استطلع موقع "Mind Your Body Green" عددا من خبراء التغذية بشأن مكونات مقترحة للوجبة الرئيسية والتي يمكن أن تدعم الحالة المزاجية المتوازنة والمشرقة في مواجهة الضغوطات اليومية وتبعث على النشاط والحيوية:

1. سمك السلمون والحبوب الكاملة

قالت البروفيسورة آشلي جوردان فيريرا إن طبق السلطة الأساسي المفضل لديها والمعززة للدماغ والحالة المزاجية يحتوي على أوميغا-3، حيث تشتمل المكونات على سمك السلمون والحبوب الكاملة بالإضافة إلى الخضراوات الغنية بالمغذيات النباتية، على وجه التحديد اللفت والطماطم المجففة والفلفل (عادة الأصناف ذات الألوان الصفراء أو البرتقالية أو الحمراء)، إلى جانب الفاكهة الطازجة مثل التوت وشرائح الخوخ.

2. سلطة متوازنة ومكمل غذائي

أما الخبيرة المتخصصة في تحرير أخبار الاستدامة إيما لوي، فأوضحت أنها تميل إلى تناول نوع من أنواع السلطة مع الخضراوات والحبوب الكاملة وبعض البروتينات النباتية. وشرحت لوي أن المحتويات للوجبة يتم تكييفها بحسب ما هو متاح في السوق آنذاك، ولكن تشمل المجموعات المفضلة لها اللفت والأرز البني والبطاطا الحلوة والبروكلي والفاصوليا السوداء مع صلصة الخل بالثوم.

3. الأفوكادو والبيض

وشرحت خبيرة التغذية أوليفيا جياكومو أن الوجبة الرئيسية التي تنصح بها هي كريمة الأفوكادو على خبز العجين المُخمر مع البيض المخفوق، مشيرة إلى أن الدهون الموجودة في الأفوكادو تعتبر رائعة لصحة الدماغ، في حين يمنح البيض البروتين ويساعد الخبز المُخمر على دعم الأمعاء.

4. "سلطة الدهون الصحية"

وشمل استطلاع الرأي أيضًا كاتبة الروحانيات والعلاقات الإنسانية الشهيرة سارة ريجان، التي قالت إنها تنصح بتناول "سلطة الدهون الصحية"، التي تحتوي على الجرجير والأفوكادو والزيتون والسلمون المعلب وزيت الزيتون الصافي وبذور اليقطين وقلب الخرشوف. ذكرت ريجان أن الطبق يتميز بالكثير من الدهون الصحية غير المشبعة والألياف والبروتين ومضادات الأكسدة، بالإضافة إلى مذاق شهي.

5. سلطة "سويت غرين"

أوصت آبي مور، مدير التحرير بموقع Mind Your Body Green، بتناول أحد أنواع السلطات الرائعة "سويت غرين". وشرحت أنه يتم تحضيرها عن طريق تقطيع الكرنب والبطاطا الحلوة المحمصة واللوز أو الجوز أو الكاجو، والتفاح وجبن الماعز. يوفر كل من الكرنب والبطاطا الحلوة والتفاح مصدرًا جيدًا للألياف، مما يمنح شعورا بالشبع لفترة أطول بمواد غذائية مفيدة.

6. سلطة تونة بالمقرمشات

بينما قالت مورغان تشامبرلين، خبير في التغذية، إنها تفضل تناول التونة، الغنية بأوميغا-3، الذي يعزز وظائف المخ والأوعية الدموية، وأنها تحرص على مزج التونة مع المايونيز وزيت الأفوكادو والخضراوات المُخمرة (عادة الكيمتشي أو مخلل الشمندر أوالملفوف) والتوابل (الملح والفلفل والبابريكا و / أو الفلفل الحريف)، مشيرة إلى أنه يمكن تدعيم الطبق ببعض قطع البسكويت.

7. سلطة يونانية نباتية

ورشحت هانا فراي، محررة بموقع mbg طبق يشبه السلطة اليونانية ولكنه يختلف قليلاً، حيث تشتمل المكونات على الكرنب المفروم والطماطم والفيتا النباتية وزيتون كالاماتا والبصل المقطّع والخيار والخضروات المشوية. وأوضحت فراي أنه يمكن إضافة البطاطا الحلوة أو القرنبيط أو الشمندر أو الفلفل وزيت الزيتون الغني بمضادات الأكسدة.

العناصر المشتركة

في حين أن هناك مجموعة واسعة من الخيارات في هذه القائمة، فإن معظم وجبات الغداء المفضلة التي تدعم الحالة المزاجية تشترك في بعض العناصر فهي غنية بالخضروات، والتي تقول الطبيبة النفسية بروفيسور إلين فور إنها رائعة لصحة الدماغ بسبب الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

وكلما زاد عدد الألوان التي يمكن إضافتها إلى الوجبة، كان ذلك أفضل. كما يوصي الخبراء بالمزج بين الخضروات الطازجة ومعززات صحة الدماغ مثل الأسماك الغنية بالمغذيات والدهون الصحية والأفوكادو، مع التوصية بتجنب السكريات المكررة والكربوهيدرات التي يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على توازن السكر في الدم.