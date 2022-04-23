الذكرى العشرون لاستشهاد الشبل أسد فيصل القريني

ميلاد شبل:

في مخيم جنين كان مولد الشبل أسد فيصل القريني في 7 نوفمبر 1992م، لعائلة مؤمنة بدينها ووطنها، تنحدر من بلدة "غبية" قضاء حيفا. وقدمت عائلته التضحيات، فكان شقيقه المجاهد شجاع قريني الذي اعتقل في عملية للقوات الخاصة جنوب جنين، وأمضى ما يقارب 3 سنوات في سجون الاحتلال، والمجاهد منير أسير محرر أمضى 6 سنوت.

ودرس في مدرسة الوكالة حتى الفصل الدراسي الأول من الصف الثالث.

شهيدٌ على طريق القدس:

في يوم 22 نيسان 2002م وفي أعقاب معركة جنين 2002م، خرج الشبل أسد من البيت برفقة صديقه سعد الوحش باتجاه ساحة المخيم، حيث مخلفات الاحتلال، فانفجرت بهم عبوة ناسفة قطعت يده، وبترت قدمه وأصابع قدمه الأخرى، فنقل إلى مستشفى جنين، وهناك أجريت عملية لقدمه، وفي اليوم التالي 23 أبريل 2002م استشهد متأثراً بإصابته.