لجنة الأسرى: الأسرى العرب يعانون كما الفلسطينيون أوضاعاً معيشية صعبة

أكدت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة اليوم السبت 23/4/2022، أن الأسرى العرب القابعين في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" يعانون أوضاعاً إنسانية ومعيشية كما الأسرى الفلسطينيين.

وشددت اللجنة، خلال وقفة تضامنية بمناسبة يوم الأسير العربي، على أن الأسرى العرب يعانون نفس الظروف التي يعاني منها الأسرى الفلسطينيون.

وصادف أمس 22/4/2022، ذكرى "الأسير العربي" وهو اليوم الذي اعتمدته الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، أواخر ثمانينات القرن الماضي، بالتوافق فيما بين الأسرى الفلسطينيين والعرب آنذاك، تكريماً لهم ووفاء لتضحياتهم، كما أنه اليوم الذي اعتقل فيه الأسير العربي اللبناني سمير القنطار في 22 نيسان/ أبريل عام 1979، وكان حينها هو الأقدم بين الأسرى العرب.

وجددت اللجنة، العهد للأسرى الفلسطينيين والعرب بالعمل على تحرير من سجون الاحتلال.

وقالت اللجنة:"نقف مع أسرانا في ظل استمرار الحرب الصهيونية بحقهم."

ويبلغ عدد الأسرى العرب 18 أسيراً وجميعهم أردنيون بعضهم يحمل الجنسية الأردنية، والبعض الآخر من أصول فلسطينية ولديهم أرقام وطنية أردنية، بينهم 8 أسرى يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد، و7 أسرى يقضون أحكاماً تتراوح ما بين 10 سنوات و36 سنة، إضافة إلى ثلاثة أسرى يقضون أحكاماً أقل من 10 سنوات، وتتراوح أحكامهم ما بين 5 و8 سنوات.



