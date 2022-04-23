بالفيديو مشاهد مؤثرة من زحف المصلين للمسجد الأقصى في الجمعة الثالثة

شهد المسجد الأقصى المبارك، مشاهد مؤثرة، عندما تمكن حوالي 150 ألف فلسطيني من أداء صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في المسجد، رغم الحواجز والعوائق التي وضعها الاحتلال في مدن وقرى الضفة والقدس المحتلة، والأراضي المحتلة عام 1948.

وقال الشيخ عزام الخطيب، مدير عام دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس:"إن 150 ألف مصل، أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى."

وجاءت الصلاة بعد مواجهات اندلعت في ساحات المسجد، صباح الجمعة، بين مصلين والشرطة الإسرائيلية، وأسفرت عن إصابة 31 فلسطينيا، وصفت جراح اثنين منهم بالخطيرة.

مراسل الجرمق: "تظاهرة في مدينة أم الفحم نصرة للمسجد الأقصى". pic.twitter.com/jaVqSLbgcZ — الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) April 22, 2022

ولبى الفلسطينيون رغم العوائق الإسرائيلية النداءات التي وجهت لهم منذ أيام للزحف للمسجد الأقصى المبارك.

وتداول ناشطون مشاهد ولقطات تظهر لهفة الفلسطينيين للصلاة في المسجد الأقصى، رغم ما قد يواجهونه من اعتداءات قوات الاحتلال.

وتصدر مشهد فلسطينيين عزل وهم يواجهون صفا من جنود الاحتلال المسلحين، ويرغمونهم على التراجع ليكملوا مسيرهم إلى المسجد الأقصى مواقع التواصل الاجتماعي.

"سوف نبقى هنا .. سوف نحمي الحرم" ..طفل مرابط ينشد من داخل المصلى القبلي تزامناً مع اقتحامات المستوطنين للأقصى pic.twitter.com/63s9AjqQdx — AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 21, 2022

كما وثق ناشطون لقطات لعشرات المركبات والدراجات تنطلق من ساحة الغزازوة في يافا باتجاه المسجد الأقصى.

وفي ساحات المسجد الأقصى كان الشباب وكبار السن نساء ورجالا كتفا بكتف؛ تلبية لنداء الزحف لحماية المسجد.

وشهدت مدينة أم الفحم في الداخل المحتل مظاهرة حاشدة نصرة للمسجد الأقصى، تخللها مواجهات مع قوات الاحتلال التي أطلقت الغاز المسيل للدموع تجاه المسيرة السلمية.