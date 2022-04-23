بالفيديو مشاهد مؤثرة من زحف المصلين للمسجد الأقصى في الجمعة الثالثة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:39 ص
23 ابريل 2022
صلاة الفجر في الأقصى.jpg
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شهد المسجد الأقصى المبارك، مشاهد مؤثرة، عندما تمكن حوالي 150 ألف فلسطيني من أداء صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في المسجد، رغم الحواجز والعوائق التي وضعها الاحتلال في مدن وقرى الضفة والقدس المحتلة، والأراضي المحتلة عام 1948.

وقال الشيخ عزام الخطيب، مدير عام دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس:"إن 150 ألف مصل، أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى."
وجاءت الصلاة بعد مواجهات اندلعت في ساحات المسجد، صباح الجمعة، بين مصلين والشرطة الإسرائيلية، وأسفرت عن إصابة 31 فلسطينيا، وصفت جراح اثنين منهم بالخطيرة.

ولبى الفلسطينيون رغم العوائق الإسرائيلية النداءات التي وجهت لهم منذ أيام للزحف للمسجد الأقصى المبارك.

وتداول ناشطون مشاهد ولقطات تظهر لهفة الفلسطينيين للصلاة في المسجد الأقصى، رغم ما قد يواجهونه من اعتداءات قوات الاحتلال.

وتصدر مشهد فلسطينيين عزل وهم يواجهون صفا من جنود الاحتلال المسلحين، ويرغمونهم على التراجع ليكملوا مسيرهم إلى المسجد الأقصى مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهدت مدينة أم الفحم في الداخل المحتل مظاهرة حاشدة نصرة للمسجد الأقصى، تخللها مواجهات مع قوات الاحتلال التي أطلقت الغاز المسيل للدموع تجاه المسيرة السلمية.

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