مقتل امرأة في اللد والشبهة تحوم حول ابنها

قتلت امرأة في الستينات من عمرها، الليلة الماضية، في مدينة اللد في الداخل الفلسطيني المحتل، فيما تم اعتقال ابن الضحية للاشتباه بضلوعه في الجريمة.

وبحسب بيان لـ "شرطة" الاحتلال، صدر عنها صباح اليوم السبت 23 ابريل 2022، فإنها "اعتقلت شابا (30 عاماً) من سكان اللد، للاشتباه بضلوعه بقتل والدته في منزلها الواقع في المدينة".

ووفقا لبيان الشرطة، فقد وصلت الطواقم الطبيّة إلى موقع الجريمة وأقرت وفاة الضحية في المكان، بعج أن فارقت الحياة متأثرة بجراحها الحرجة.

وقالت: إنها أحالت المشتبه به للتحقيق في مركز الشرطة، و"باشرت التحقيقات في ظروف وملابسات الواقعة".

ولم تعرف هوية الضحية بعد ولا خلفية الجريمة؛ علما بأن العام الجاري شهد مقتل نحو 23 شخصاً في جرائم قتل مختلفة في المدن والبلدات العربية في مناطق الـ 48، في حصيلة لا تشمل منطقتي الجولان والقدس المحتلتين.