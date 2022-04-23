راصد جوي: أمطار متوقعة على فلسطين الاثنين المقبل

توقع الراصد الجوي عاصم عصيدة، اليوم السبت، تشكل فرصة لسقوط أمطار مصحوبة بعواصف رعدية على فلسطين خلال اليومين المقبلين.

وقال الراصد عصيدة عبر صفحته في موقع "الفيس بوك" :" هناك فرصة لسقوط أمطار عشوائية مصحوبة بالعواصف الرعدية يومي الاحد والاثنين، تتركز على مناطق الأردن ولكن هنالك خيارات بتحركها غرباً نحو بعض المناطق الفلسطينية".

وأضاف :" أن الفرصة المفضلة والمتوقع فيها سقوط الأمطار على فلسطين اليوم الاثنين"، مبيناً أن حالة من عدم الاستقرار من المتوقع أن تضرب المناطق الصحراوية والجبالية يوم الإثنين.

وبشأن تفاصيل الحالة الجوية والمتوقع منه "حالة عدم الاستقرار"، أكد الراصد الجوي أن هكذا حالات من الصعب إعطاء توقعات حولها وهي تعتمد على تكتلات محلية للسحب .

وتوقعت دائرة الارصاد الجوية، أن يكون الجو يوم غدٍ الأحد؛ غائما جزئيا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.