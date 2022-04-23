سعر صرف الدولار اليوم في لبنان سوق السوداء..سعر صرف الدولار اليوم السبت الآن، يواصل الكثيرين من أصحاب الأموال وتجارتها، في كل يوم عمليات البحث على أسعار صرف العملات في الدول التي يعملون بها، حرصاً على تجارتهم، وخاصة رجال الاعمال العربية التي تتواجد في لبنان، صاحبة التقلبات الاقتصادية المستمرة، لذلك وحرصاً من فريق الموقع قررنا أن نضع لكم في هذه المقالة سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء وسعر صرف الدولار لدي المصرف المركزي اللبناني اليوم السبت

سعر صرف الدولار في لبنان لحظة بلحظة

وسعر صرف الليرة اللبنانية يختلف كل يوم، نظراً للحالة الاقتصادية والغير المستقرة التي تعيشها البلاد نتيجة الازمة العالمية اثر جائحة كورونا، مؤخراً الأزمة الروسية الأوكرانية، ووفقا للتعاملات الصباحية المالية في لبنان لليوم السبت، وفي اطار مقالنا سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء لحظة بلحظة اليوم السبت، فقد شهد سعر صرف الدولار اليوم السبت في لبنان انخفاضاً لدي السوق السوداء اليوم السبت

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم السبت عند الصرافين

ارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان خلال مستهل تعاملات الجمعة 22 أبريل/نيسان 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

وزاد سعر الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الجمعة ليسجل 26250 ليرة للشراء و26300 ليرة للبيع، مقابل 26000 ليرة للشراء و26050 ليرة للبيع، أمس.

سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء اليوم السبت

وتهدف الحكومة في خطتها في محور سياسات القطاع المالي إلى تطبيق إجراءات طلبها الصندوق ضمن الإجراءات المسبقة التي على أساسها يوافق مجلس إدارته على البرنامج التمويلي. وهذه الإجراءات ترتكز على تحجيم النظام المالي وإعادة رسملته التي تحتاج إلى 72 مليار دولار أو ما يعادل 300 في المئة من حجم الناتج المقدر لعام 2021.

وتعتمد الحكومة على ما أقره مجلس الوزراء من استراتيجية إعادة تأهيل المصارف (ضمن الإجراءات المسبقة) وهذا يتطلب إقرار قانون طارىء لإعادة هيكلة المصارف، وإقرار "الكابيتال كونترول"، وتعديل قانون السرية المصرفية.