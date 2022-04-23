الاحتلال يقرر إغلاق معبر "إيرز" غداً بحجة الرد على الصواريخ

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت: "إن جيش الاحتلال قرر إغلاق معبر بيت حانون- إيرز يوم غد الأحد بحجة إطلاق صواريخ من قطاع غزة".

وبحسب القناة 12 العبرية، فإنه في أعقاب إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، لن يتم فتح معبر "إيرز" يوم الأحد لخروج العمال والتجار من القطاع، وسيتم فحص قرار فتحه حسب التقييمات الأمنية.

ونقلت القناة عن مصادر أمنية إسرائيلية، قولها: "إن المستوى السياسي في "إسرائيل" قرر احتواء عملية إطلاق الصواريخ من غزة لاختيار التوقيت الزمني للرد العسكري".

ويشار إلى أن الاحتلال الاسرائيلي زعم الليلة الماضية أنه رصد إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع غزة نحو الغلاف" مشيرًا إلى أن صفارات الإنذار دوت في المنطقة المفتوحة".