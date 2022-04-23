النمسا: حظر الغاز سيضرنا أكثر من روسيا

قال وزير المالية النمساوي ماغنوس برونر: "إن قطاع الغاز في بلاده يعتمد كثيرا على الغاز الروسي".

وشدد الوزير على أن بلاده ترفض فرض حظر على استيراد الغاز من روسيا، لأن ذلك سيضر بالنمسا بشكل أقوى من روسيا.

وأضاف الوزير، في حديث لشبكة "سي إن إن": "عندما تجلب العقوبات الضرر لك بشكل أكبر من الطرف المستهدف، أعتقد أنها ذات فائدة قليلة".

وقال: "إن الصناعة النمساوية تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي بحيث "لا يبقى خيار أمامها".

وشدد برونر أيضا على أنه لا فائدة من العقوبات التي تسبب "ضررا أكبر" للاقتصاد النمساوي أكثر من الاقتصاد الروسي.

في وقت سابق، قال المستشار النمساوي كارل نيهامر إن فيينا وبرلين وبودابست تعارض فرض حظر على إمدادات الغاز الروسي، لأن العقوبات يجب أن تكون مؤلمة في المقام الأول لروسيا، وليس للاتحاد الأوروبي.