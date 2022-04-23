اسعار الدولار في سوريا أول بأول اليوم، سعر الدولار اليوم السبت في سوريا لحظة بلحظة، رصد فريق العمل في موقع "فلسطين اليوم"، خلال الساعات الماضية عمليات بحث كثيرة من قبل الجمهور الاقتصادي العربي وخاصة السوري على سعر الدولار اليوم السبت في سوريا لحظة بلحظة، وخاصة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الامريكي، وبناء عليه سنخصص لكم هذه المقالة لتعرف على سعر الدولار اليوم السبت في سوريا لحظة بلحظة، وفق تحديثات البنوك كذلك أسواق العمل السورية الرسمية والغير رسمية.

سعر الدولار ساعة بساعة في سوريا

سعر الدولار مقابل الليرة السورية الآن اليوم السبت في سوريا لحظة بلحظة، يبحث الكثير من المواطنين خاصة السوريين على أبرز وأحدث أسعار صرف العملات في سوريا مقابل الدولار

سعر الدولار مقابل الليرة السورية الآن

انخفض سعر الدولار اليوم في سوريا خلال مستهل تعاملات الخميس 21 أبريل/نيسان 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار في سوريا اليوم السبت

انخفض سعر الدولار اليوم في سوريا بنسبة 1.64% ليسجل خلال مستهل تعاملات الخميس لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 3860 ليرة للشراء، و3895 ليرة للبيع، مقابل 3925 ليرة للشراء، و3960 ليرة للبيع في ختام تداولات أمس.أما في مدينة حلب فقد سجل سعر صرف الدولار 3910 ليرات للشراء، و3945 ليرة للبيع.

وتراجع سعر صرف الدولار في مدينة حلب بمقدار 5 ليرات عن آخر إغلاق (أي بنسبة تقارب 0.13%). واستقر عند سعر شراء يبلغ 3920، وسعر مبيع يبلغ 3955 ليرة سورية للدولار الواحد. بمدى يومي بين 3955 و 3960 ليرة.

وفي إدلب استقر صرف الدولار عند سعر شراء يبلغ 3875، وسعر مبيع يبلغ 3915 ليرة للدولار الواحد.

الدولار ساعة بساعة في سوريا لحظة بلحظة

سعر اليورو والإسترليني في سوريا اليوم السبت

وهوى سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا عند فتح تعاملات الخميس لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بنسبة 1.49% ليسجل نحو 5036 ليرة للشراء، و5092 ليرة للبيع، مقابل 5095 ليرة للشراء، و5151 ليرة للبيع أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وهوى سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق السوداء، بنسبة 1.58% ليصل إلى 1048 ليرة للشراء، و1061 ليرة للبيع، مقابل 1066 ليرة للشراء، و1078 ليرة للبيع بنهاية تداولات أمس.

اسعار الدولار في سوريا أول بأول اليوم

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) نحو 12641 ليرة للشراء، و12781 ليرة للبيع، مقابل 12839 ليرة للشراء، و12979 ليرة للبيع عند إغلاق تداولات أمس الأربعاء.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي

سعر الدولار مقابل السوري

ورفع مصرف سورية المركزي مؤخرًا سعر شراء دولار الحوالات الشخصية الواردة من الخارج وأسعار الفائدة على الودائع المصرفية.

وبحسب بيان المركزي، فقد تم رفع سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج إلى 2800 ليرة بدلاً من 2500 ليرة (ما يمثل زيادة بمعدل 11%). وهو السعر الذي يطبق على مجموعة من الحوالات، منها حوالات المنظمات الدولية غير الحكومية، وحوالات منظمات الأمم المتحدة، والحوالات الواردة عبر شركة ويسترن يونيون العالمية.