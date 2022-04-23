سعر الذهب في فلسطين اليوم السبت

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:43 ص
23 ابريل 2022
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يشهد سعر الذهب في فلسطين اليوم السبت 23/4/2022، استقراراً في سوق التعاملات الصباحية، مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية التي ساهمت في رفع قيمة الدولار الأمريكي، وارتفاع الملاذ الآمن الذهب.

سعر الذهب اليوم في فلسطين

ويقدم لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية سعر الذهب في فلسطين اليوم بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي، حيث يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة  شيكل   دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 203.20 شيكل $62.16

سعر الذهب عيار 22   186.27 شيكل $56.98

اسعار الذهب عيار 21 177.81 شيكل $54.39

اسعار الذهب عيار 18 152.40 شيكل $46.62

سعر الذهب عيار 14   118.53 شيكل $36.26

سعر الذهب عيار 12   101.60 شيكل $31.08

اسعار أوقية الذهب      6,320 شيكل  $1,933

اسعار جنيه الذهب      1,422 شيكل  $435.16

اسعار كيلو الذهب      203,201 شيكل       $62,164

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

22 إبريل       203.22       177.82       152.42       118.55       101.61

21 إبريل       203.65       178.20       152.74       118.80       101.83

20 إبريل       202.76       177.42       152.07       118.28       101.38

19 إبريل       202.66       177.33       152.00       118.22       101.33

18 إبريل       205.97       180.23       154.48       120.15       102.98

17 إبريل       204.58       179.01       153.43       119.34       102.29

16 إبريل       204.58       179.01       153.43       119.34       102.29

15 إبريل       204.58       179.01       153.43       119.34       102.29

14 إبريل       204.41       178.86       153.31       119.24       102.21

13 إبريل       204.94       179.32       153.71       119.55       102.47

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