أسعار الدولار واليورو اليوم في الجزائر السبت 23 أبريل 2022

صعد سعر اليورو اليوم في الجزائر خلال تعاملات السبت 23 أبريل 2022، لدى بنك الجزائر المركزي والسوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

طفرة نفطية وعجز 30 مليار دولار

ساهم ارتفاع أسعار النفط على خلفية الحرب في أوكرانيا، في إنعاش خزينة الجزائر، مع بلوغ سعر برميل البترول الجزائري أكثر من مئة دولار.

هذه الطفرة النفطية لم تعرفها الجزائر منذ عام 2014، وهو تاريخ الخروج من الرخاء المالي ودخول عهد التقشف وترشيد النفقات. ولم يندرج هذا الارتفاع في حسابات الحكومة الحالية التي بنت ميزانيتها على سعر برميل في حدود 45 دولارًا.

ويمكّن ارتفاع أسعار البترول على المدى المتوسط الحكومة من تغطية عجز الميزانية لعام 2022 الذي وصل إلى أكثر من 30 مليار دولار، ويساعدها على خلق مشاريع جديدة، فضلًا عن تسريع وتيرة استثمارات توقفت منذ عام 2014، كما ويجنّب البلاد اللجوء إلى الاستدانة الخارجية عبر زيادة مخزون احتياطي الصرف، وفق خبراء اقتصاديين.

وبحسب "فرانس برس"، تخطط الجزائر لاستثمار 40 مليار دولار بين 2022 و2026 في استكشافات النفط والإنتاج والتكرير وكذلك استكشاف الغاز واستخراجه.

وحاليًا، تتوجه السلطات إلى تغيير قوانين الاستثمار وتقليص فاتورة الاستيراد، وتشجيع النشاط الزراعي على أمل خلق مصادر حقيقية للثروة والخروج نهائيًا من الاتكالية على عائدات البترول.

سعر اليورو اليوم في الجزائر

ارتفع سعر اليورو اليوم في الجزائر ليسجل لدى بنك الجزائر المركزي نحو 156.21 دينار للشراء و156.25 دينار للبيع، مقابل 155.20 دينار للشراء، و155.26 دينار للبيع في ختام تداولات أمس الجمعة، بحسب موقع بنك الجزائر (البنك المركزي الجزائري).

وصعد سعر اليورو اليوم في الجزائر خلال مستهل تعاملات الجمعة لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليسجل نحو 195.22 دينار للشراء، و197.39 دينار للبيع، مقابل 194.98 دينار للشراء، و197.15 دينار للبيع عند إغلاق تداولات أمس، بحسب موقع اكستشينجريتس 247.

سعر الدولار والإسترليني اليوم في الجزائر

انخفض سعر الدولار اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي ليسجل نحو 143.11 دينار للشراء، و143.13 دينار للبيع، مقابل 143.51 دينار للشراء، و143.52 دينار للبيع بنهاية تداولات أمس.

وحافظ سعر الدولار اليوم في الجزائر على مستواه لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 180 دينارا للشراء، و182 دينارا للبيع.

وقفز سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي ليصل إلى 187.05 دينار للشراء، و187.12 دينار للبيع، مقابل 186.74 دينار للشراء، و186.8 دينار للبيع عند إغلاق تعاملات أمس.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، ليسجل نحو 234.47 دينار للشراء، و237.08 دينار للبيع، مقابل 234.93 دينار للشراء، و237.54 دينار للبيع في ختام تداولات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

هبط سعر الريال السعودي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي ليسجل نحو 38.1611 دينار للشراء، و38.1672 دينار للبيع، مقابل 38.26 دينار للشراء، و38.27 دينار للبيع عند إغلاق تداولات أمس الخميس.

وتراجع سعر الريال السعودي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليسجل نحو 47.99 دينار للشراء، و48.53 دينار للبيع، مقابل 48 دينارا للشراء، و48.53 دينار للبيع بنهاية تداولات أمس.

ونزل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي ليسجل نحو 38.96 دينار للشراء، و38.97 دينار للبيع، مقابل 39.06 دينار للشراء، و39.07 دينار للبيع في ختام تداولات أمس.

وحافظ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدينار الجزائري لدى السوق الموازية (السوداء) على مستواه عند 49 دينار للشراء، و49.55 دينار للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي نحو 468.62 دينار للشراء، و469.29 دينار للبيع، مقابل 469.29 دينار للشراء، و469.96 دينار للبيع عند إغلاق تداولات أمس الجمعة

وارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية (السوداء) ليصل إلى 589.57 دينار للشراء، و596.13 دينار للبيع، مقابل 589.45 دينار للشراء، و596 دينار للبيع أمس.