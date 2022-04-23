سعر الدولار اليوم في مصر السبت 23 أبريل 2022.. الصعود مستمر

ارتفع سعر الدولار اليوم في مصر، صباح السبت 23 أبريل/نيسان 2022، على شاشة موقع البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة.

سعر الدولار اليوم في مصر

صعد متوسط سعر الدولار في مصر، وفق بيانات موقع البنك المركزي المصري اليوم، إلى 18.51 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع، مقابل 18.43 جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع أمس.

وفي البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي، ارتفع سعر الدولار إلى 18.52 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع، مقابل 18.44 جنيه للشراء، و18.50 جنيه للبيع عند إغلاق تعاملات أمس.

وفي بنك مصر، تكرر نفس السعر بذات الارتفاع.

كما زاد سعر الدولار لدى البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر)، إلى 18.53 جنيه للشراء، و18.6 جنيه للبيع، مقابل 18.45 جنيه للشراء، 18.52 جنيه للبيع أمس.

وبالأمس، أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر عند "B+" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت فيتش إن تصنيف مصر مدعوم بسجلها الأخير في الإصلاحات المالية والاقتصادية، واقتصادها الكبير ونموه القوي.

أسعار اليورو والجنيه الإسترليني اليوم في مصر

ارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي، وفقًا لموقع البنك المركزي المصري، إلى 20.16 جنيه للشراء، و20.26 جنيه للبيع، مقابل 20 جنيهًا للشراء، و20.10 جنيه للبيع أمس.

كما زاد سعر اليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر) إلى 20.04 جنيه للشراء، و20.31 جنيه للبيع، مقابل 19.88 جنيه للشراء و20.10 جنيه للبيع أمس.

وفي بنك مصر، تكرر نفس السعر بذات الارتفاع.

وفي البنك التجاري الدولي أكبر بنك خاص في مصر، صعد أيضًا سعر اليورو إلى 20.05 جنيه للشراء، و20.34 جنيه للبيع، مقابل 19.89 جنيه للشراء، و20.12 جنيه للبيع أمس.

وصعد متوسط سعر الجنيه الإسترليني، في السوق المصرفية، حسب البنك المركزي المصري، إلى 24.16 جنيه للشراء، و24.28 جنيه للبيع، مقابل 24.06 جنيه للشراء، و24.18 جنيه للبيع أمس.