أسعار الذهب اليوم في العراق السبت 23 أبريل 2022

تراجعت أسعار الذهب اليوم في العراق، السبت 23 أبريل/نيسان 2022، رغم صعود المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في العراق

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في العراق، خلال التعاملات المسائية، إلى نحو 91.257 ألف دينار (62.56 دولار).

ووفق موقع "جولد برايس توداي"، هبط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في العراق اليوم، إلى نحو 79.852 ألف دينار (54.74 دولار).

كما نزل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في العراق، إلى نحو 68.444 ألف دينار (46.92 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في العراق، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 53.233 ألف دينار (36.50 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في العراق

سجل سعر أوقية الذهب اليوم في العراق، خلال التعاملات المسائية، تراجعًا إلى نحو 2.838 مليون دينار (1946 دولارًا).

فيما بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في العراق (8 جرامات من عيار 21)، نحو 638.813 مليون دينار (437.95 دولار).