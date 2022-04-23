أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 23 أبريل 2022.. هبوط مسائي

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر، مساء تعاملات السبت 23 أبريل/نيسان 2022، رغم صعود المعدن الأصفر في الأسواق العالمية.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 إلى 60 جنيها في مناطق الصاغة، فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار لتتراوح بين 120 إلى 150 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر

هبط سعر جرام الذهب عيار 24 مساء تعاملات اليوم في مصر إلى 1162 جنيها مقابل 1168 جنيها، صباحا، وفقا لـ"جولد برايس توداي".

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 مساء اليوم في مصر ليسجل 1017 جنيها مقابل 1022 جنيها، صباحًا.

كما نزل سعر جرام الذهب عيار 18 مساء اليوم في مصر ليسجل 871.73 جنيه مقابل 875.65 جنيه، صباحا.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي مساء اليوم في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 678.01 جنيه مقابل 681.05 جنيه، صباحًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 مساء اليوم نحو 581.14 جنيه مقابل 583.76 جنيه، صباحًا.

سعر الأوقية والجنيه الذهب في مصر

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في مصر بالتعاملات المسائية نحو 36147 جنيها (1946 دولارا)، مقابل 36310 جنيها (1955 دولارا)، صباحًا.

كما هبط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر (8 جرامات من عيار 21) خلال التعاملات المسائية إلى 8136 جنيهًا، مقابل 8173 جنيهًا، صباحًا.