أفضل أدعية اليوم الثاني والعشرين من رمضان 2022 والعشر الأواخر

دعاء 22 رمضان 1443، يعتبر دعاء 22 رمضان 1443 من أكثر ما يتم البحث عنه في الساعات الأخيرة، حيث يرغب الكثير من المسلمين في ترديد الدعاء الخاص بذلك اليوم الثاني والعشرين من الشهر الكريم الذي أوشك على الانتهاء ويرغب المسلمون في استغلال ما تبقى منه وفعل الكثير من الطاعات والعبادات والأعمال الصالحة التي تكسبهم مزيد من الحسنات في تلك الأيام المباركة التي لا يمكن أن تعوض بأي من أيام السنة الأخرى.

دعاء 22 رمضان 1443

دعاء 22 رمضان 1443 تستمر عنه عمليات البحث بشكل كبير ومكثف جدا، حيث يرغب المسلمون في استغلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك والحصول على أكبر عدد من الحسنات، كما يتم في ذلك الشهر تكفير الذنوب والحصول على عفو الله ورحمته ومغفرته سبحانه وتعالى، وإليكم أفضل الأدعية في الفقرات التالية.

دعاء 22 رمضان 1443 مكتوب

دعاء 22 رمضان 1443 مكتوب ننشره لكم الآن عبر موقعنا ..

اللهم اجعل هذه الليالي ساترة للعيوب ماحية للذنوب ومفرجة للكروب، اللهم اجعلها جابرة للقلوب.

اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر ومن شر فتنة الغني ومن شر الفقر، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال.

دعاء اليوم الثاني والعشرين من رمضان 2022

ننشر لكم دعاء اليوم الثاني والعشرين من رمضان 2022، حيث تتعدد الأدعية الخاصة بذلك اليوم ..

اللهم إني أسألك القبول بين الخلق وأن تسخر لي ملائكتك وجنود أرضك وكل من وليته أمري.

اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل، والهرم والقسوة، والغفلة والعيلة والذلة، والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر، والفسوق والشقاق والنفاق، والسمعة والرياء.

اللهم إني أعوذ بك من عقوق الأبناء، ومن قطيعة الأقرباء، ومن جفوة الأحياء، ومن تغير الأصدقاء، ومن شماتة الأعداء.

دعاء يوم 22 من رمضان 1443

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي فِيهِ أَبْوَابَ فَضْلِكَ، وَ أَنْزِلْ عَلَيَّ فِيهِ بَرَكَاتِكَ، وَ وَفِّقْنِي فِيهِ لِمُوجِبَاتِ مَرْضَاتِكَ، وَ أَسْكِنِّي فِيهِ بُحْبُوحَةَ جَنَّاتِكَ، يَا مُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ