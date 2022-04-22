أجمل دعاء في ليلة القدر 2022.. اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّا

دعاء ليلة القدر 2022-1443، بدأت الليلة ليلة 21 رمضان 1443-2022، وبدأ المسلمون في جميع أنحاء العالم بالاجتهاد وبذل العمل الصالح في هذه الأيام التي توجد بها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، حيث تأتي ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان كل عام، ففيها يتضاعف الأجر والثواب، لذلك ننشر لكم دعاء ليلة القدر.. دعاء ليلة القدر مكتوب السديس MP3 مستجاب، حيث يكثر الدعاء والاعتكاف والصلوات والتهجد في المساجد والمنازل، تقربا لله في هذه الأيام الفضيلة.

دعاء ليلة القدر

أكثر مايردد المسلمون في هذه الأيام من العشر الأواخر من رمضان:

اللهم إنك عفوًا فاعف عنا، اللهم إنك عفوًا كريم تحب العفو فاعف عنا.

من المحتمل أن تكون ليلة القدر مع مغيب شمس اليوم الخميس، وحتى فجر يوم الجمعة المقبل، لذا فاحرص على أن تنل حظاً من الطاعة يشفع لك، فقد جاء عن أبى هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: “مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ”.

دعاء ليلة القدر مكتوب

اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد وقولك حق ووعدك حق، ولقائك حق والجنة حق والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة أتية لاريب فيها، وأنك تبعث من في القبور.

اللهم أنت أحق من عبد وأحق من ذكر، وأرأف من ملك وأنصر من ابتغي، وأجود من سئل، وأكرم من أعطى، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر.

أقرب شهيد، وأدنى حفيظ حلت دون النفوس، وأخذت بالنواصي، ونسخت الآجال، النفوس لك مفضيه والسر عندك علانية، والحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت، والخلق خلقك والأمر أمرك وأنت الله الرؤوف الرحيم.

دعاء ليلة القدر مكتوب السديس 2022

سبحانك ربنا ما أعظمك، سبحانك ربنا ما أكرمك، سبحانك ما أحلمك، سبحانك ربنا أرحمك، سبحانك ما عبدناك حقك عبادتك، وما قدرناك حق قدرك، وما شكرناك حق شكرك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين.

اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والعزيمة على الرشد، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، برحمتك يا عزيز يا غفار.

اللهم إنك عفوًا فاعف عنا، اللهم إنك عفوًا كريم تحب العفو فاعف عنا.

كما اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه ومالم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه، وأوله وآخره، وباطنه وظاهره، والدرجات العلا من الجنة، يا ذا العطاء والفضل والمنة.

اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرتنا التي إليها ميعادنا.

واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، اللهم يا قاضي الأمور و يا شافي الصدور، نسألك كما تجير بين البحور أن تجيرنا من عذاب السعير ومن فتنة القبور، ومن دعوة الثبور يا عزيز يا غفور.

اللهم يا ذا الأمر الرشيد والحبل الشديد نسألك الأمن يوم الوعيد، والجنة دار الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الوافين بالعهود، إنك غفورًا ودود

كما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وارفع بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في دينهم في كل مكان.

إلهنا، إلهنا، عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، نسألك يا من لا يهزم جندك، ولا يخلف وعدك أن تنصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم إنا لنا إخوانا مسهم الضر وأنت أرحم الراحمين، اللهم إنهم حفاة فاحملهم وضعفاء فقوهم، وفقراء فارزقنا، ومظلومون فانصرهم، يا ناصر المستضعفين، ويا جابر المنكسرين، ويا منجي المؤمنين.

اللهم إنك قلت وقولك الحق ولله الأسماء الحسني فادعوه بها، اللهم يا غفور اغفر لنا، ويا رحيم ارحمنا، و يا لطيف ألطف بنا، و يا رزاق ارزقنا، اللهم أزل الفقر والأمراض والجهل عن بلاد المسلمين يا رب العالمين.

اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أرزقهم الوسط والاعتدال، إنك انت الله الكبير المتعال.

اللهم أصلح نساء المسلمين، وفتياتهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم زينهن بالحجاب والعفاف والاحتشام.

كما اللهم احفظهن من التبرج والسفور يا ذا الجلال والإكرام.

اللهم وفق رجال أمننا، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك اللهم أن يغتالوا من تحتهم، يا رب العالمين.

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.

اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وأغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين.

يا رب ارحم الأحياء منها والميتين، برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم أعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا.

واللهم يا فالق الحب والنوى، يا منشئ الأجساد بعد البلاء اللهم رغبنا فيما يبقى وزهدنا فيما يفنى.

يا رب أغفر لنا الآخرة والأولى، واللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.

اللهم نعوذ بك أن نقول زورًا أو نغشى فجورًا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء.

وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.

اللهم أغثنا اللهم أرزقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين.

اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذ به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.

كذلك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ومنك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك واللهم صلي وسلم على النبي المصطفى.