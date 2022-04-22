تردد قناة ام بي سي MBC في شهر رمضان 2022، حيث يقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، تردد قناة ام بي سي MBC في شهر رمضان، حيث يبحث الكثير من المواطنين عن تردد القناة لا سميا مع حلول شهر رمضان المبارك، لذلك قرر فريقنا ان يرفق لكم التفاصيل الكاملة عن قناة ام بي سي .

أحدث تردد قناة ام بي سي MBC في شهر رمضان 2022

نبذة عن قناة ام بي سي العراق.

وانطلقت القناة عام 2019 ومقرها في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتتصدر القناة المراكز العالية من خلال تقديم محتوى مميز منحها ذلك عددًا كبيرًا جدًا من المشاهدات في وقت قياسي.

أحدث تردد قناة ام بي سي MBC في شهر رمضان 2022

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11226

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

الجودة: HD